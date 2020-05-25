На МКАД водителю Renault стало плохо за рулем 3 25.05.2020, 22:06

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Фото: МЧС

Он умер.

Днем 25 мая на пересечении улицы Тимирязева и МКАД автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщили в МЧС.

Информация об аварии поступила спасателям в 16.49. Выяснилось, что водителю Renault Duster стало плохо, он потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и повис над обрывом. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Работники МЧС обеспечили на месте пожарную безопасность. С использованием цепей и специальных упоров они стабилизировали автомобиль. Бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.