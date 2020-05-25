закрыть
26 мая 2020, вторник, 0:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На МКАД водителю Renault стало плохо за рулем

3
  • 25.05.2020, 22:06
  • 5,517
На МКАД водителю Renault стало плохо за рулем
Фото: МЧС

Он умер.

Днем 25 мая на пересечении улицы Тимирязева и МКАД автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщили в МЧС.

Информация об аварии поступила спасателям в 16.49. Выяснилось, что водителю Renault Duster стало плохо, он потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и повис над обрывом. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Работники МЧС обеспечили на месте пожарную безопасность. С использованием цепей и специальных упоров они стабилизировали автомобиль. Бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Фото: МЧС

популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников