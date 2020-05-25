Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам в Барановичах, Бобруйске и Молодечно
- 25.05.2020, 22:59
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Новые фото.
Телеграм-канал «Баста!» публикует фотографии «скорых» из разных городов Беларуси.
Бобруйск, Тимирязева, 38. Молодечно, Дроздовича, 4.
Бобруйск. Улица Горелика, улица Орджоникидзе.
Новые очаги Covid-19 в регионах Беларуси. Барановичи, Жукова, 14/3, Молодечно, Скорины, 1, Минский район, Колодищи, Липовая, 25.
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