Рейсы в Польшу с Брестского автовокзала отменили из-за коронавируса 4 25.05.2020, 22:54

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Назначенные на конец мая рейсы в Польшу из Бреста отменились

Фото: Оксана БРОВАЧ

Польских водителей предупредили, что если они заедут в Беларусь - будут сидеть на карантине.

На днях Брестский автовокзал опубликовал расписание автобусных рейсов в Польшу – в Варшаву, Бяла-Подляску. Это было эксклюзивное предложение: пользуясь давними контактами и добрыми партнерскими отношениями с польскими перевозчиками, брестчане договорились о нескольких рейсах в неделю из Бреста в Польшу. Ведь, несмотря на то, что границы из-за коронавируса закрыты, в соседнюю страну по-прежнему выезжают белорусы с картой поляка или с разрешением на работу. И вот рейсы отменили. На них уже было продано около 200 билетов, передает kp.by.

– Пограничники предупредили польских водителей, что, если они въедут на территорию Беларуси, они попадут на самоизоляцию на 14 дней. И перевозчики развернули автобусы обратно, - говорит начальник Брестского автовокзала Николай Радюк. – Мы не успели объявить об открытии рейсов, как их тут же закрыли. А люди хотят ехать, понимаете? Мне жаль пассажиров, ведь вся страна ринулась на Брест. Нас 24 мая в 10 часов поставили перед фактом, а люди уже приехали, представляете?

Начальник автовокзала в Бресте Николай Рудник говорит, что спрос на автобусы в Польшу большой

Фото: Оксана БРОВАЧ

По словам начальника Брестского автовокзала, с апреля из Бреста ездил автобус в Гданьск. С ним проблем не возникало, потому что этот рейс был согласован на уровне МИДа.

– Два автобуса в Варшаву ездили ежедневно, в пятницу еще Бяла-Подляска поехала… Вчера (в воскресенье 24 мая. - Ред.) часть варшавских рейсов прошла, часть не прошла. Есть спрос! За май уехало 450 человек. Я готов продавать билеты и отправлять рейсы, но что я в таких условиях могу сделать? – переживает об отмене рейсов начальник автовокзала в Бресте Николай Радюк.

Теперь в расписании напротив всех рейсов в Польшу (а их почти 40) написано «Отменен».

На Брестском автовокзале снова отменены все международные рейсы

Фото: Оксана БРОВАЧ

– Надо, чтобы правительство вмешалось. Есть постановление Совета министров «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19». Туда надо внести изменения. Кто поможет их быстро внести – не знаю. Письма все написаны. Министерство транспорта написало, перевозчики написали, чтобы разрешили водителям международных пассажирских автобусов все-таки выполнять рейсы. Вот что нужно всего лишь. Это все должно быстро решаться, – таким видит решение проблемы начальник Брестского автовокзала.

И в Беларуси, и в Польше въезжающие в страну обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Но в обеих странах от карантина освобождаются водители-международники, которые выполняют транспортные перевозки грузов.