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Появились новые очаги коронавируса в Минской области

  • 26.05.2020, 10:49
Появились новые очаги коронавируса в Минской области

Распространение охватывает даже деревни.

Коронавирус распространяется по Минской области. Новые очаги заражения обнаружены в Солигорском, Слуцком, Копыльском, Крупском районах, пишет Telegram-канал «Баста!».

“Среди жителей Крупок есть новые подтвержденные случаи. Одну женщину с двухсторонней пневмонией направили в Минск, подтверждения по Covid-19 пока нет.

Родильное отделение уже как около двух месяцев переделано под Covid-19. Привозили и привозят до сих пор заболевших из Борисова и Жодино, так как там не хватает мест”, - пишет житель райцентра.

“Агрогородок Староселье, Крупский район. Есть подтвержденный случай коронавируса”, - сообщает читатель.

“Деревня Ухвала, Крупский район. Школа на карантине - у директора контакт”, - пишет житель деревни.

“Больше десяти работников налоговой инспекции в Слуцке лежат в больнице с подозрением на заражение”, - сообщает подписчик.

“Слуцкое кадетское училище. Пять курсантов без симптомов, но с подтвержденным тестом на коронавирус отправили в санаторий "Загорье". Ещё двое в больнице. Восьмые классы уехали по домам”, - пишет читатель.

“Серьезная вспышка “пневмоний” в Копыльском филиале Слуцкого сыродельного комбината. Заражены около сорока человек. Новые случаи также есть в деревне Новые Докторовичи Копыльского района”, - сообщает подписчик.

“В Солигорске закрыли здание управления “Беларуськалия”, работников отправили на ⅔ зарплаты из за вспышки Covid-19”, - пишет читатель.

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