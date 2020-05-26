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COVID-19 выявлен в институте «Гомельгражданпроект»

  • 26.05.2020, 11:47
COVID-19 выявлен в институте «Гомельгражданпроект»
Фото: wikimapia.org

Сотрудники из Речицы находятся на самоизоляции.

Новый очаг коронавируса выявлен в институте "Гомельгражданпроект". Сотрудники, находившиеся в контакте с заражённым, отправлены на самоизоляцию.

Об этом говорится в распоряжении руководства, которое получили остальные работники, сообщает Telegram-канал «Баста!».

"У сотрудника нашего института установлен положительный тест на коронавирус, - говорится в нем. - С 14 мая сотрудник находится на больничном. Сотрудники ПКМ, проживающие в Речице, с сегодняшнего дня находятся на самоизоляции. Ожидается дополнительная информация из санстанции.

Убедительная просьба минимизировать вербальные контакты вне своей группы, максимально использовать возможности коммуникации посредством локальной компьютерной сети".

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