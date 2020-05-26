«Медики сгорают на рабочих местах, а власти зажали эти копейки» 26.05.2020, 7:35

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ФОТО: REUTERS

Как белорусским врачам отстоять свои права?

Беларусь облетели кадры бунта бобруйских врачей «скорой помощи», которые не позволили БТ снять пропагандистский сюжет. Медики не получили обещанные деньги за переработку во время эпидемии, а официальное телевидение приехало «замять» эту проблему.

Произошедшее в Бобруйске — не единичный случай. СМИ рассказывали десятки историй медиков, которые были обмануты властями и остались без обещанных доплат за работу с заразившимися коронавирусом.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту Charter97.org, как медицинским работникам защитить свои права.

- Я вижу прямую вину министерства здравоохранения Беларуси в этой ситуации. Принципы постановления о доплате для медиков — абсолютно нормальные, но при их исполнении начинается театр абсурда. Зачем врач должен еще вычислять какие-то минуты или часы работы? Это же откровенный бред. Им что, с блокнотом и секундомером бегать?

Чиновники должны зарубить себе на носу и не лезть в подобные дела. Для решения таких вопросов есть главный врач, есть администрация. Люди работают и все, они не должны даже думать об этом, а просто знать, что свое получат. Это их честно заработанные средства.

С одной стороны, власть дает на бумаге возможность получить доплаты, а на практике — ничего нет. Я вижу тут прямое неуважение и презрение к медицинскому персоналу.

Такая безответственность властей по отношению к своим людям рано или поздно вернется к ним бумерангом. Ко всем, кто осознанно или неосознанно нарушает права медиков: каждый должен будет ответить за свои действия. Медики «сгорают» на рабочих местах, а власти зажали эти копейки.

- Врачи рассказывают шокирующие истории о том, в каких условиях им приходится работать. Особенно — в регионах. Есть ли какое-то обозначение подобных условий труда в законе?

- В Трудовом кодексе есть статьи, который напрямую говорят о том, что если рабочая деятельность любого человека (не обязательно медика) угрожает его здоровью, он может ее покинуть. Если бы врачи коллективно так поступили, то завтра уже средства защиты бы появились. Сколько уже прошло месяцев эпидемии, а врачей и медсестер нельзя сегодня обеспечить элементарным? Что это такое?

Кроме этого есть ряд других нарушений Трудового кодекса. Во-первых, идет массовая переработка по времени. Никто это не фиксирует. Также нарушаются условия режима работы и отдыха. Есть много вопросов, которые касаются безопасности и здоровья — все это также нарушается.

Главная обязанность нанимателя — уже сегодня обеспечить медиков спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и предупредить людей, если есть какая-то малейшая опасность для их здоровья. Повторюсь, эту обязанность работодателя никто не отменял. Поэтому те вопросы, которые связаны с охранной труда, техникой безопасности, выплатами, переработками — это массовые нарушения, которые сегодня испытывают на себе медики Беларуси.

Те, кто непосредственно работает с больными коронавирусом, защищены спецкостюмами. Но есть же еще и другие врачи, которые сегодня работают не напрямую. И они сегодня умирают.

Скажу, что простым росчерком пера достаточно ввести хотя бы перчаточно-масочный режим в Беларуси. В нынешней эпидемиологической ситуации ни на рынки, ни в банки, ни в магазины, ни в поликлиники человек не должен ходить без маски и перчаток.

- Могут ли медики начать массовые процессы против власти, которая не выполнила свои прямые обязательства по их защите?

- Думаю, что это надо начинать уже сегодня. Я считаю, что ни один факт не должен быть сегодня упущен: ни факт необеспечения спецодеждой, ни факт угрозы здоровью медиков. Врачи должны понимать, что они тоже люди. Мы беспокоимся сейчас за их здоровье. Если ситуация будет продолжаться в том же духе, то кто будет нас лечить?

Я не удивлюсь, если после того, как пройдет эта волна и откроются границы, часть медиков покинут страну в «благодарность» властям за их к ним отношение.

- Готов ли независимый профсоюз РЭП помочь белорусским врачам отстоять свои права?

- Есть постановление, о нем нужно публично вспоминать и не бояться идти в суд. Бобруйские медики показали прекрасный пример самоорганизации, который всем нужно брать на вооружение. За свои права надо бороться. Их так просто никто никогда не давал.

Если будет два-три прецедента — станет только проще. Дальше можно будет решать любую проблему, в каком регионе она бы не случилась. Надо не бояться идти до конца, потому что это человеческое здоровье, в конце концов, безопасность, а жизнь дается один раз.

Профсоюз РЭП готов помочь белорусским медикам. Если кто-то не хочет называть имени, может не называть. Есть электронная почта, телефоны в каждой области, есть юристы. Кто-то работает дистанционно, кто-то еще ходит в суды.

Пусть медики к нам обращаются. Они получат квалифицированный ответ и бесплатную юридическую консультацию, невзирая на то, что мы оказываем в первую очередь помощь членам профсоюза. Если будет необходимость подготовить соответствующие исковые заявления в суд — мы их сделаем.