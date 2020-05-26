На сайте «Хартия-97» произошел технический сбой
- 26.05.2020, 7:30
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В данный момент сайт работает в штатном режиме.
В ночь с 25 на 26 мая произошла критическая ошибка оборудования на одном из серверов сайта Charter97.org, вследствие чего стала частично недоступной база данных.
Нашей технической службе удалось оперативно отреагировать и восстановить работоспособность сайта с минимальными потерями, но, к сожалению, не все статьи и комментарии удалось спасти.
В данный момент сайт работает в штатном режиме, а техническая служба продолжает работу по восстановлению материалов.
Приносим читателям извинения за временные неудобства.