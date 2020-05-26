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На сайте «Хартия-97» произошел технический сбой

  • 26.05.2020, 7:30
  • 1,597
На сайте «Хартия-97» произошел технический сбой

В данный момент сайт работает в штатном режиме.

В ночь с 25 на 26 мая произошла критическая ошибка оборудования на одном из серверов сайта Charter97.org, вследствие чего стала частично недоступной база данных.

Нашей технической службе удалось оперативно отреагировать и восстановить работоспособность сайта с минимальными потерями, но, к сожалению, не все статьи и комментарии удалось спасти.

В данный момент сайт работает в штатном режиме, а техническая служба продолжает работу по восстановлению материалов.

Приносим читателям извинения за временные неудобства.


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