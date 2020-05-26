В Европе впервые пересадили легкие больному СОVID-19 26.05.2020, 7:46

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Инфицированная коронавирусом жительница Австрии столкнулась с острой легочной недостаточностью.

Врачи Медицинского университета Вены провели первую в Европе успешную трансплантацию легких инфицированному новым коронавирусом человеку.

Об этом сообщает сайт MedUni Wien/AKH Wien.

"По нашему мнению, она сейчас справляется замечательно. Сейчас у нас нет никакой серьезной проблемы. Она уже медленно просыпается", - прокомментировал операцию 45-летней пациентке руководитель университетской клиники хирургии и заведующий клиническим отделением торакальной хирургии MedUni Wien/AKH Wien Вальтер Клепетко.

По словам врачей, инфицированная новым коронавирусом жительница Штирии имела острую легочную недостаточность. В последнее время она находилась на искусственной вентиляции, и ее могла спасти только пересадка новых легких. Через неделю после операции женщина демонстрирует признаки улучшения.

"Все органы работают, мы все довольны. Но это будет еще долгий путь, пока мы сможем ее выписать из больницы", - заявил в комментарии АРА Вальтер Клепетко.

Ранее врачи Медицинского университета Вены - общей больницы города Вена провели уже более 2000 операций по пересадке легких. Однако, трансплантация легких больному СОVID-19 пациенту проводилась впервые - как в венской клинике, так и в Европе в целом.