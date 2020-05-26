«Сначала отпускает, потом атакует вновь»: коронавирус вычеркнул два месяца из жизни молодого белоруса 26.05.2020, 7:54

Откровенный рассказ минчанина о коварстве нового вируса.

Мужчина из Минска, который откровенно рассказал «Першаму Рэгіену», как лечился от коронавируса, выписан из больницы. После лечения 36-летнего мужчину обязали соблюдать самоизоляцию в течение трех недель. На работу он сможет выйти уже только в июне.

Итого, COVID-19 отнял у молодого человека, не страдающего хроническими заболеваниями, почти два месяца жизни.

И, возможно, это не конец. Дело в том, что пациенты, переболевшие новым коронавирусом, говорят о долгом восстановлении. После кислородного голодания органы не сразу начинают работать в прежнем режиме. Медики также говорят о таком неприятном последствии коронавируса, как тромбоз.

Дмитрий почувствовал первые симптомы 4 апреля. Сначала переносил болезнь на ногах, затем несколько раз вызвал скорую. В итоге, был госпитализирован в одну из больниц Минска.

Дмитрий стал ярким примером коварства нового коронавируса. Болезнь поначалу немного отпускает. Симптомы смягчаются, но затем инфекция атакует вновь. Так и у нашего героя первые поражения легких затянулись, но появились новые.

Как мы уже писали, герою нашей публикации пришлось помогать в переносе тела жертвы коронавируса. Сам он стал очень серьезно относиться к пандемии. К счастью, семья молодого мужчины не заразилась от него. Для самого Дмитрия так и осталось загадкой, где он подцепил коронавирус.