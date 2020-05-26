На Чукотке разбился военный вертолет Ми-8: погибли четыре человека 26.05.2020, 8:26

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На месте катастрофы найдены два «черных ящика».

Российский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке. В результате погибли четыре человека, сообщил источник ТАСС и подтвердил источник «Интерфакса».

«Во время испытаний после технического обслуживания вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жесткую посадку и загорелся. Погибли четыре человека — члены экипажа», — сказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, причиной катастрофы, которая произошла в Анадыре, могла стать техническая неисправность, которая обнаружилась на высоте 30 м.

Информацию о том, что в результате жесткой посадки военного вертолета в Анадыре есть жертвы, подтвердил представитель правительства Чукотки, сообщает «РИА Новости». Позднее он сообщил, что вертолет проводил контрольное висение — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна перед отправкой на выполнение задачи. Вертолет упал с высоты 15 м, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщил представитель правительства региона.

Источник агентства в экстренных службах предварительной причиной крушения также назвал техническую неисправность. По его информации, на месте катастрофы в аэропорту Анадыря были найдены два «черных ящика» — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые почти не пострадали. Как сообщили в экстренных службах региона, пожар на месте крушения Ми-8 уже потушен, передают «РИА Новости».

Позднее в Минобороны подтвердили гибель экипажа вертолета. В качестве возможной причины крушения в ведомстве назвали также техническую неисправность.