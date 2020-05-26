«Много людей переболело COVID в Лунинце, болезнь не щадит никого» 26.05.2020, 8:37

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Фото: Reuters

Рассказ пациента о том, как врачи говорили между собой, что спасти его не удастся.

Житель Лунинецкого района Николай Седов выписался из больницы и продолжает лечение дома. Его жена Наталья, первая из Лунинецкого района с подтвержденным COVID-19, выздоровела и вышла на работу.

Журналисты «Медиа-Полесья» поинтересовались у супругов, как они отнеслись к решению суда о наказании нашего сайта.

Напомним, 4 апреля журналисты получили информацию от медиков, что пациент умер в Лунинецкой больнице от пневмонии. К счастью, информация не подтвердилась и оперативно была отредактирована.

Медиа-Полесье привлекли к ответственности. Суд Лунинецкого района наказал сетевое СМИ за то, что информация, якобы, «нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь» и «способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения».

Наталья рассказала, что родственникам Николая о том, что он, якобы умер, сообщила медсестра (фамилия известна).

Николай подтвердил, что слышал в реанимации, как врачи говорили между собой, что спасти его не удастся.

— А я, слава богу, выкарабкался. И как раньше говорил, раз написали, что умер, значит, жить буду долго. Не ошибается тот, кто не работает. А вы много делаете, чтобы люди все знали о болезни и защищали себя, — отметил Николай. – И уж тем более я не вижу, каким образом информация повлияла на национальную безопасность страны.

Ветеран МВД также подчеркнул:

— Очень жаль, что с вами так несправедливо поступили… Это я должен был решать, привлекать ли сайт к ответственности. А у меня ни обид, ни претензий к «Медиа-Полесью» нет.

Сейчас в семье нелегкие времена. Есть заболевшие родственники и это, безусловно, огорчает. «Главное — все сделать вовремя и попасть к хорошему врачу», — констатирует Наталья.

— Много людей переболело в Лунинце, — продолжает Наталья. – Но ко мне было приковано внимание потому, что я была первой. Люди благодарят, что я откровенно рассказала о болезни. Это стало уроком для многих, и пришло осознание, что болезнь не щадит никого. Я за то, чтобы статистика не замалчивалась, чтобы публиковались правдивые цифры.