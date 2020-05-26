Ученые выдвинули новую теорию происхождения Солнечной системы 3 26.05.2020, 8:55

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Испанские астрономы пришли к смелым заключениям.

Ученые предположили, что Солнечная система могла появиться в результате столкновений Млечного Пути с ее спутником — карликовой галактикой Sgr DEG. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy в понедельник, 25 мая.

«Солнце возникло в ту же эпоху, когда начали появляться звезды, порожденные первым сближением Sgr DEG с Млечным Путем. Мы не можем точно сказать, привело ли это событие к коллапсу облака, из которого возникло наше светило. Однако это вполне вероятно, учитывая возраст Солнечной системы и время появления найденных нами звезд», — рассказала Кармэ Галларт, астроном из Астрофизического института Канарских островов (Испания), один из авторов исследования.

Долгое время ученые считали, что в Млечном Пути подобных вспышек звездообразования не было, так как он сталкивался с относительно небольшими карликовыми галактиками, которые находились на небольшом расстоянии от него. В конце прошлого года европейские астрономы, изучая звезды в центре Галактики с помощью наземного телескопа VLT, выяснили, что это мнение было неверно.

Проводя своеобразную «перепись» всех близлежащих светил с помощью орбитального телескопа Gaia, Галларт и ее коллеги открыли новые свидетельства того, что история рождения нынешнего звездного «населения» Млечного Пути во многом связана с его столкновениями с другими галактиками.

Карликовая галактика в созвездии Стрельца не только могла сформировать нынешний облик Млечного Пути, поучаствовав в формировании его рукавов, как давно предполагают астрономы, но и сыграла ключевую роль в рождении Солнца и многих других звезд, которые сейчас находятся в пределах Галактики.