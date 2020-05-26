Как живет Пинск, в котором бушует коронавирус 2 26.05.2020, 9:12

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Фото: tut.by

В городе сейчас — всплеск «пневмоний», данные по эпидемии пытаются скрыть.

21 апреля tut.by заезжал в Пинск проездом из Лунинца. На тот момент эпидобстановка в двух полесских городах резко отличалась. В Лунинце, по слухам, было «все сложно», а в Пинске, по официальным данным, — «ни одного случая COVID-19». Месяц спустя контраст между городами исчез — и теперь о Пинске говорят то же самое, что раньше о Лунинце. Посмотрели, как переживает эпидемию город, который отбивался от коронавируса как мог (даже постами из милиции и медиков) — а он все равно пришел.

12-этажное здание Пинской центральной больницы находится на главной улице города Первомайской. В субботу, 23 мая, у пункта приема передач возле главного входа выстроилась очередь. Люди стоят на улице на дистанции друг от друга, на лицах — одноразовые маски, в руках — толстые пакеты-майки с бумажкой: имя, фамилия, отделение, номер палаты.

На больничной парковке встречаем молодого парня, лет 25, который только что отнес передачу:

— У меня брат лежит с двусторонней пневмонией. Там у него целый этаж таких. Госпитализировали две недели назад. Состояние сейчас нормальное. Тест сделали. Пришел положительный.

За ним к больнице подъезжают двое мужчин. Один хватает пакет и без маски спешит к пункту приема. Через пять минут возвращается.

— К родственнику?

— К другу.

— Пневмония?

— Не-е-е. Поломанный, — улыбается пинчанин, подходя к автомобилю.

Его товарищ встает с водительского сиденья, достает из багажника полуторалитровую пластиковую бутылку с жидкостью голубого цвета — и щедро поливает руки себе и пассажиру. Ветер разносит по парковке запах стеклоочистителя.

— На прошлой неделе, говорят тут из больницы, много пневмоний было, — откровенничает пинчанин, стряхивая голубые капли с ладоней на асфальт. — Уже чуть ли ни онкодиспансер собираются перепрофилировать.

С 8 мая Пинская центральная больница работает в режиме инфекционного госпиталя. Одна из работниц на условиях анонимности сообщила, что пациентов с коронавирусом принимают «практически все отделения», «больных много», среди них много и медработников. Другая медик говорит, что пневмоний в этом году в больнице заметно больше, чем в прошлом.

23 апреля в Пинской ЦБ лежали 60−70 пациентов с пневмониями, писала местная газета «Пінскі веснік». 22 мая их было уже 280. Такую цифру озвучил главврач учреждения здравоохранения Сергей Конюх, добавив, что «было и больше».

Всего под пневмонии в больнице подготовили 600 коек.

— Больница под завязку не заполнена. Места есть, — заверил Сергей Иванович.

— Как с персоналом?

— В принципе, сейчас получше, чем было.

И попрощался.

«Страшнее в автобусе ездить или на рынок ходить»

О том, что происходит в Пинской центральной больнице, 42-летний актер Полесского драмтеатра Сергей Волков знает не понаслышке. Когда из-за эпидемиологической ситуации приостановили показы спектаклей, он ушел в отпуск — и устроился сюда работать санитаром.

— Я всегда в отпуск ездил к бате в Витебскую область. Там дел хватало. В этот раз из-за эпидемии он сказал не приезжать. Я подумал, а делать-то что? Где сейчас руки больше всего нужны? В больнице, конечно. Хотя первая мысль была в совхоз поехать — посевную ведь никто не отменял, — смеется актер.

С Сергеем мы разговариваем во время обеденного перерыва. С ночи пятницы он отработал суточную смену, пришел домой, отоспался, а в субботу в 9.00 опять вышел на работу. Одет по-рабочему: белый халат, одноразовая шапочка на голове, респиратор на лице. Глаза уставшие, переносица и скулы красные от маски. Попробуй узнай в нем любвеобильного французского художника Сержа Дюбуа из спектакля «Осторожно — женщины»!

Изначально Сергей хотел в отделение реанимации, но когда прошел медкомиссию, там вакантных мест уже не осталось. Актеру предложили урологию. Сергей не возражал:

— Текучка первое время была сумасшедшая. Я когда вышел на первую смену, то четыре человека новых в отделении было: две медсестры и две младшие медсестры. Сейчас уже, слава Богу, все «старые» вернулись, полный комплект. Все справляются, все работают.

Из урологии Сергея потом перевели в неврологическое отделение.

О своей работе в больнице актер говорит скромно, без высокопарных фраз и постоянно подчеркивает, что герои — врачи, а он просто делает их жизнь «немножечко легче»:

— Я же ничего такого не делаю: не ставлю капельницы, не назначаю лечение. Моя работа — не бей лежачего: выкручивай тряпку, мой полы, бабушку покормить, пациенту памперс поменять. Я сам по себе небрезгливый, люблю чистоту и порядок. Мне убирать не стыдно. Стыдно жить в грязи.

Работать с коронавирусными пациентами Сергей уже привык. Переживаний по этому поводу нет:

— Если честно, страшнее в автобусе ездить или на рынок ходить. Тут же все меры соблюдаются. Да и враг явный — ты точно знаешь, что он тут есть, поэтому проще как-то к этому относишься.

— Друзья как отреагировали, когда узнали, что вы пошли в санитары?

— А кто как, — смеется Сергей. — Одни сказали: «Молодец». Другие — «идиот».

«Госпитализировали с односторонней пневмонией, сейчас с двусторонней лежит»

Со средствами индивидуальной защиты пинским медикам помогают волонтеры из благотворительного общественного объединения «С добротой по миру».

— Я врач-стоматолог. Так получилось, что мы выпали с передовой борьбы с COVID. Чтобы не отсиживаться в тылу, решила хоть чем-то помогать — патроны подавать, — рассказывает Ирина Шпаковская, которая сегодня в Пинске курирует пошив одноразовых комбинезонов.

Комбинезоны волонтеры шьют из спанбонда, который закупается на частные пожертвования. Затем готовые изделия развозят по больницам города. В общей сложности уже передали медикам около 400 комбинезонов.

Инициатива объединила десятки пинчан с разным бэкграундом.

— У меня у мужа сестра — медик. Моя двоюродная — медик. Я сама знаю, как им тяжело работать, — объясняет пинчанка Лариса Бача, которая пошила около 100 комбинезонов.

Тамара Архипович — одна из немногих профессиональных швей в волонтерском движении. Месяц назад она должна была уехать из Пинска, но, когда ее близкая подруга попала в больницу, решила остаться.

— Состояние ее очень сложное. Госпитализировали с односторонней пневмонией, сейчас с двусторонней лежит. Не могу я ее оставить. Сколько надо, столько буду шить, — говорит Тамара.

Общаются между собой волонтеры в чате в мессенджере. В группе также пинские медработники. Там они координируют работу и поддерживают друг друга морально.

Например, фельдшер пинской скорой помощи каждый день сбрасывает стихи собственного сочинения. Самое любимое у волонтеров — про швей и водителей.

Ирина открывает чат и находит трогательные строчки:

«Герои бывают разные: великие и очень простые,

Но чувства вызывают прекрасные сердцами они своими.

В тот миг, когда грянет беда, и узнать вы, друзья, не хотите ли,

Я рад их видеть всегда: это швеи и простые водители.

Их труд незаметен как будто, но некогда выпить свой чай,

И жизнь спасают кому-то, вроде бы невзначай.

Ткани х/б и суконные, резинки и фурнитура,

Ночи порой бессонные, будь проклята температура.

Герои бывают разные, а вы вот так смогли бы?

За души ваши прекрасные искренне скажем: Спасибо».

Тамаре стихотворение нравится, но героем она себя не чувствует:

— Герои — это наши медики. Мы их просто поддерживаем. Я иногда присяду на диван перед телевизором отдохнуть от шитья и думаю, как там наши врачи в костюмах в грязных зонах работают: ни кофе попить, ни присесть. И сразу встаю и возвращаюсь за машинку. Я когда-то брала частные заказы и шила дома. Так вот, я тогда за деньги не работала с такой охотой, как сейчас за бесплатно.

Пинские волонтеры продолжают сбор средств на покупку средств индивидуальной защиты для медиков. Поддержать их можно по ссылке.

«Всего хватает: мест, оборудования, сизов»

Агрогородок Молотковичи от Пинска в 16 километрах. Здесь — филиал центральной районной больницы, который одним из первых в районе начал принимать коронавирусных пациентов. Территория ограждена забором. На входе в деревянной времянке несет вахту милиционер. Вход — только для персонала. Родственники пациентов передачи отдают через забор.

Вход на территорию молотковичской больницы охраняет милиционер

В субботу администрации на месте нет. Дежурная врач через медсестру в приемном отделении передает, что общаться со СМИ не планирует.

— Говорят, сейчас у нас вспышка. А кто его знает?! Нам же никто ничего официально не сообщает. Тут по Молотковичам на каждой улице есть больные, — рассказывает TUT.BY местная жительница.

25 мая мы созвонились с заведующей филиалом «Больница Молотковичи» Лианой Телятицкой, чтобы уточнить ситуацию по заболевшим. Она — а также чуть позже и Ольга Савич, главврач Пинского межрайонного родильного дома, гинекологический корпус которого также принимает пациентов с положительным статусом на COVID-19, — перенаправили TUT.BY к главному врачу Пинской центральной поликлиники Игорю Киктенко. Тот посоветовал за цифрами обратиться в Минздрав, но кратко ситуацию в городе охарактеризовал так:

— Всего хватает: мест, оборудования, сизов. Какой-то неуправляемой ситуации нет. У нас перепрофилирован коечный фонд, задействованных учреждений на данный момент достаточно.

Мы обратились за данными по заболеваемости и в главное управление здравоохранения Брестского облисполкома. Оттуда нас также переадресовали в Минздрав, сообщив, что в Пинске «обычная плановая ситуация»: «На фоне других регионов области город и район не выделяются».

— Помощь людям оказывается своевременно, качественно, никаких вопросов нет, — кратко сообщил первый заместитель начальника главного управления Андрей Корнелюк.

«Только после пандемии»

В пресс-службе Минздрава сообщили, что данных о количестве пациентов с пневмониями и COVID-19 в Пинске здесь нет.

— Все, что на сайте или в телеграм — это все цифры, — сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

— Но там без разбивки по регионам.

— Да.

— А где-то мы можем получить данные по региону?

— Вряд ли. Только после пандемии.