Бразилия опередила США по суточной смертности из-за коронавируса 26.05.2020, 9:58

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Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Президент страны называет COVID-19 «легкой формой гриппа» и выступает против карантина.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщает, что за последние сутки от коронавируса типа COVID-19 в стране умерло 807 человек.

Данные показатели превысили статистику из США, где за сутки умерли 620 человек, сообщает Reuters.

По общему число выявленных случаев COVID-19 Бразилия находится на втором месте (более 374 тысяч заражений), уступая США (более 1,6 миллиона случаев).

Общее количество умерших в США превышает 100 тысяч человек, в Бразилии более 23 тысяч жертв.

Президент Бразилии Жаир Болсонару называет коронавирус всего лишь «легкой формой гриппа». Он выступает против карантина и критикует губернаторов, которые вводят в регионах ограничения.