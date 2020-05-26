Житель Новогрудка с симптомами COVID и болью в груди пять часов ждал скорую 2 26.05.2020, 10:02

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Тест на коронавирус ему так и не сделали.

Житель Новогрудка с симптомами Covid-19 и болью в груди пять часов ожидал скорую, чтобы сдать мазок для теста на коронавирус. Тест ему так и не сделали, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Вчера ждал скорую, должны были мазки брать на коронавирус, - пишет житель Новогрудка. - В 11:00 позвонил участковому терапевту, спросил, как мне сделать снимок, сказал, что готов сам приехать в больницу. Рассказал, что у меня плохое состояние, боль в груди. Терапевт сказала, что позвонит, чтобы быстрее приехала скорая, чтобы меня забрать и завезти в больницу на снимок.

Рентген в Новогрудской ЦРБ работает до 14:45, в 14:05 позвонила терапевт и сказала, что скорая уже в моем районе, попросила подождать. В 15:00 приехала скорая, но не ко мне, а в соседнюю квартиру на пятый этаж, потом уехала. Ко мне приехала только в 16:30.

Взяли мазки, послушали легкие, но сказали что все равно не заберут, потому что у них другие планы, а о моем состоянии доложат заведующему терапии, и он уже будет решать, как меня завтра забрать, так как я на самоизоляции.

Зачем я их ждал целый день, хотя я с утра терапевту предлагал приехать самостоятельно на снимок?"

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