Трамп - американским военным: Вместе мы победим вирус 26.05.2020, 10:35

Фото: AP

Президент США посетил исторический форт в Балтиморе.

Несмотря на пандемию коронавируса, президент США Дональд Трамп принял участие сразу в двух мероприятиях по случаю Дня поминовения – посетил Арлингтонское мемориальное кладбище и исторический форт в Балтиморе, сообщает «Голос Америки».

В связи с пандемией программа посещения кладбища в Вирджинии была сокращена – президент лишь возложил венок к Могиле неизвестного солдата и не стал произносить речь. Участники церемонии соблюдали дистанцию в два метра, а некоторые военные были в масках.

В церемонии приняли участие первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, председатель Объединеного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие высокопоставленные официальные лица.

Позднее президент прибыл в форт Макгенри, где американские солдаты одержали победу над британцами в ходе войны 1812 года, в честь чего было написано стихотворение «Знамя, усыпанное звездами», ставшее гимном США.

Обращаясь к участникам церемонии в форте Макгенри, президент подчеркнул героизм американских военных и указал на их роль в борьбе с эпидемией коронавирусом.

«Мы скорбим вместе с каждой семьей, которая потеряла близкого человека, – заверил президент. – Вместе мы победим вирус». Он добавил, что «ни одна угроза не сможет поколебать решимость» американцев.

Обратившись к историческому прошлому, президент напомнил о подвиге защитников родины в 1812 году, отстоявших независимость и безопасность американской республики в битве с британскими войсками.

«Их отвага была неизмерима», – сказал Трамп об участниках битвы за Балтимор.

Мэр Балтимора, демократ Бернард Джек Янг осудил решение президента приехать в город, заявив, что это подает плохой пример гражданам в ситуации, когда власти призывают их оставаться дома. Кроме того, по словам мэра, у Балтимора нет лишних средств на организацию президентского визита: из-за пандемии город теряет по 20 миллионов долларов в месяц.

Однако в Белом доме заявили: «Отважные мужчины и женщины, поколениями отстаивавшие наши свободы, не оставались дома, и президент тоже не останется, а почтит их жертвы, посетив этот исторический памятник».

В Мэриленде лишь неделю назад начали снимать некоторые карантинные ограничения, а в Балтиморе они действуют до сих пор. Как отмечает координатор Белого дома по борьбе с. коронавирусом доктор Дебора Биркс, в Балтиморе и Вашингтоне самый высокий процент случаев заражения.

«Что пишут о том, что я, чтобы подышать воздухом и немного размяться, в эти выходные поиграл в гольф. Фейковые и совершенно коррумпированные СМИ выставляют это смертным грехом. Так и знал, что так будет!» – написал президент в «Твиттере», добавив, что играл впервые почти за три месяца.

До того, как Трамп стал президентом, он неоднократно критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот играл в гольф, в том числе во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году.