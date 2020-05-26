ВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы выяснить происхождение COVID-19 2 26.05.2020, 10:43

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В расследовании примут участие представители разных стран.

Всемирная организация здравоохранения намерена отправить в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена», — сказал он.

По его словам, в миссии примут участие научные представители из разных стран.

Райан заявил, что задача миссии будет заключаться в установлении происхождении вируса. Он добавил, что Китай дал сигнал о готовности к такому подходу.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что путем изучения происхождения вируса, можно будет предотвратить его появление в будущем.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае.

Сейчас идут споры о месте и причине возникновения коронавируса.

По данным китайских СМИ, первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения поддерживала эту версию, но недавно допустила, что распространение коронавирусной инфекции могло начаться и не на рынке в Ухане.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в распространении вируса. Он не единожды заявлял, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности Китая, из которого началась пандемия.

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала доклад, в котором говорится, что власти Китая в течение длительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли разведки пяти западных стран.