Археологи обнаружили вторую столицу Золотой Орды 26.05.2020, 11:00

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Ученые нашли множество уникальных древних артефактов.

В окрестностях села Селитренного, что в Харабалинском районе Астраханской области, обнаружили уникальные древние артефакты, меняющие представления археологов о средневековых городах Золотой Орды, пишет lenta.ua.

Археологические работы около села Селитренного проводились в связи со строительством газопровода. Ученые обнаружили здесь целый ряд объектов, которые заставляют пересмотреть представления о городах Золотой Орды.

"Новая информация позволяет нам взглянуть на развитие столицы Золотой Орды, которое осуществлялось в четырнадцатом-пятнадцатом веках, под новым углом. До сих пор считалось, что в районе Селитренного сохранились культурные слои тринадцатого века, поэтому предполагалось, что современное село находится на месте первой столицы Золотой Орды, города Сарай-Бату. Но теперь мы понимаем, что Селитренное городище расположено на месте города Сарай ал-Джедид (Новый Дворец)", — отметил Евгений Пигарев, глава археологической экспедиции.

До сих пор ученые считали, что Сарай ал-Джедид — это Царевское городище Волгоградской области. Но теперь археологи уверены, что на месте Царевского городища был Гюлистан, а на месте Селитренного — Сарай ал-Джедид, вторая столица Золотой Орды.