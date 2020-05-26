Противники завода АКБ в Бресте намерены добиваться его закрытия, несмотря на смену собственника 10 26.05.2020, 11:28

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Теперь завод принадлежит людям Лукашенко.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его окончательного закрытия, сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против этого предприятия Дмитрий Бекалюк.

«Жителям региона не важно, кто владелец предприятия. Люди не хотят, чтобы их травил свинец, и будут стоять до победного конца, — заявил Бекалюк. — Власть получит еще большую волну протеста, если завод будет таким, как его планировали ввести в эксплуатацию во втором квартале».

Напомним, 22 мая аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки продано 100% долей в уставном фонде «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Новыми собственниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода.

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды Лукашенко. Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.