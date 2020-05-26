Жительница Полоцка: Лежишь в одной палате с людьми и не знаешь - есть у них «корона» или нет 26.05.2020, 11:41

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Иллюстрационное фото

Как больницы превращаются в очаги инфекции.

Жительницу Полоцка с легкой пневмонией госпитализировали в городскую больницу. Из 11 пациентов палаты, в которой она лежала, у трех подтвердился коронавирус, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Моя сестра проходила медицинскую комиссию для трудоустройства на работу, - пишет читатель. - Рентген легких показал у нее легкую пневмонию и ее госпитализировали в Полоцкую городскую больницу №1.

Так как она человек не конфликтный, легла в больницу, понадеявшись на профессионализм врачей. Взяли анализ крови на коронавирус, со слов врачей - тест отрицательный. Температуры не было. Лежит там уже вторую неделю. За это время всего взяли два раза кровь на наличие вируса.

За два дня поступило 11 человек с пневмонией, и все они лежали в одной палате.

В итоге, у трех человек анализ крови показал положительный результат на Covid-19. Мазки на вирус люди в больнице ждут неделю. И лежишь в одной палате с людьми, не зная, есть у них "корона" или нет. Рентген легких повторный сестре сделают в конце недели. После выписки - две недели самоизоляции.

Берегите себя и своих близких! Я никого не отговариваю от госпитализации! Но, как показала ситуация, там больше шансов заразится коронавирусом".

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