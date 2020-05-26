Археозоологи выяснили, когда у европейцев завелись мыши и кошки 5 26.05.2020, 12:00

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Фото: British Pest Control Association

Также стало известно, где эти животные стали соседствовать с людьми.

Ученые из французского Национального музея естественной истории проследили путь домовой мыши (Mus musculus) из Передней Азии в Европу, а заодно уточнили историю одомашнивания кошек, пишет «Популярная механика».

В рамках своего исследования они изучили 843 мышиных образца, возрастом от трех до сорока тысяч лет, обнаруженных на 43 археологических раскопках в Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Европе. При этом использовались геометрическая морфометрия, анализ митохондриальной ДНК и радиоуглеродное датирование.

В результате выяснилось, что домовые мыши уже 14500 лет назад соседствовали на территории Леванта с людьми ранней натуфийской культуры. Эти люди еще не были земледельцами, но практиковали сбор дикорастущих злаков и строили зернохранилища, создав таким образом для грызунов экологическую нишу.

Из Леванта мыши 12000 лет назад распространились по всему Ближнему Востоку, а еще через тысячу лет попали на Кипр. Однако Европу они начали колонизировать гораздо позже, когда там появились протогородские поселения и сети обмена. И происходило это двумя волнами. Сначала, 6500 лет назад, мыши проникли в Причерноморские степи и Юго-Восточную Европу — по всей видимости, через Кавказ или Среднюю Азию и еще в «диком» виде. А 4000 лет назад — с людьми в Южную Европу через Эгейское море, когда в этом регионе начали активно развиваться города и морская торговля.

Авторы исследования с большой долей уверенности предполагают, что распространение мышей влекло за собой одомашнивание кошек, и отследив один процесс можно определить датировки второго.

Самая ранняя находка домашней кошки на Кипре датируется возрастом примерно 9000 лет, но есть свидетельства, что люди завезли лесных кошек на остров раньше примерно на две тысячи лет, то есть примерно тогда же, когда там началось возделывание злаков и появились мыши. Археозоологи также считают, что и в Леванте кошки в домах людей появились сразу после мышей, то есть примерно 14500 лет назад, что, по их мнению, подтверждается найденными на раскопках натуфийской и хиамкой культур останками лесных кошек.

Одомашнивание кошек в Европе также совпадает по времени с распространением мышей — на территории современной Болгарии домашние кошки появились 6400 лет назад, а еще спустя тысячу лет — на территории Румынии и Польши. В континентальной же Греции, согласно последним археологическим находкам, кошки начали жить в домах людей 3300 лет назад, и такой разрыв в датировках авторы исследования объясняют именно обнаруженными ими двумя волнами распространения мышей.