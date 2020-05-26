«Ситуация плачевная»: коронавирус бушует в Брестской области 1 26.05.2020, 12:09

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Новые очаги заражения обнаружены в пяти районах.

Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в Брестской области. Очаги заражения обнаружены в Каменецком, Пружанском, Малоритском, Ивановском, Ивацевичском районах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Поселок Ружаны, Брестская область. У нас зараженных около 40-50 человек при населении 3090 человек. Ситуация плачевная. Контакт первого уровня - каждый пятый", - пишет житель поселка.

"Позавчера забрали мою бабушку в Ивацевичскую ЦРБ с подозрением на пневмонию, мазок никто не брал, даже снимка не сделали. Просидела несколько часов в приемном покое, пока нашлось место в палате. Проблема в том, что в палату положили к больным коронавирусом, то есть даже если у нее его и нет. то теперь точно будет", - сообщает читатель.

"В городе Иваново подтвержденные случаи коронавируса у четырех работников центральной районной больницы, их посадили на самоизоляцию, открыли больничные, но третий день никто не приезжает и не назначает лечение. Только была санстанция обработала жилые помещения", - пишет сотрудник больницы.

"Каменецкая гимназия, "ковид" у ученика и учителя начальной школы", - сообщает подписчик.

"Агрогородок Хотислав Малоритского района. В школе 16 учеников младших классов, у 2-х положительные тесты на коронавирус", - пишет читатель.

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