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Фотофакт: Умершего от COVID-19 жителя Барановичей увозят в морг

  • 26.05.2020, 12:30
  • 3,902
Фотофакт: Умершего от COVID-19 жителя Барановичей увозят в морг
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В регионах Беларуси — всплеск смертности от коронавируса.

Умершего от Covid-19 жителя Барановичей увозят в морг. Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Фото сделано возле Железнодорожной больницы.


Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.

Сегодня стало известно еще о как минимум девяти новых смертях зараженных Covid-19. Двое человек умерли в Горках, семеро – в Пинске.

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