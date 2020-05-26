Фотофакт: Умершего от COVID-19 жителя Барановичей увозят в морг 26.05.2020, 12:30

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В регионах Беларуси — всплеск смертности от коронавируса.

Умершего от Covid-19 жителя Барановичей увозят в морг. Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Фото сделано возле Железнодорожной больницы.





Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.

Сегодня стало известно еще о как минимум девяти новых смертях зараженных Covid-19. Двое человек умерли в Горках, семеро – в Пинске.

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