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Борис Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение из-за коронавируса

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  • 26.05.2020, 12:36
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Борис Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение из-за коронавируса
Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Теперь премьеру Великобритании приходиться носить очки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за коронавирусной инфекции у него ухудшилось зрение.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я склонен думать, что, вполне вероятно, на зрение повлиял коронавирус", - заявил Борис Джонсон, вытащив из кармана пиджака очки.

В апреле Джонсон провел неделю в больнице из-за заражения коронавирусом - в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Джонсон рассказал о своей проблеме, отвечая на вопрос о неоднозначной поездке своего ключевого помощника Доминика Каммингса. Она вызвала скандал в Британии, поскольку советник премьера нарушил карантинные ограничения.

Каммингс заявлял, что отправился в более чем 400-километровую поездку за пределы Лондона, чтобы проверить, восстановилось ли его зрение после болезни. Каммингс также болел коронавирусом.

Журналист спрашивал Джонсона, считает ли он, что публика поверит в такое оправдание, и должен ли Каммингс уйти в отставку.


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