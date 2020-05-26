Могилевская область cтала рассадником инфекции коронавируса 2 26.05.2020, 13:09

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Фото: kp.by

Новые очаги заражения в учебных учреждениях и на предприятиях.

Читатели Telegram-канала "Баста!" пишут о новых очагах Covid-19 в Могилевской области. Заражение обнаружено в гимназии №2 и школе №2 в Бобруйске. Также сообщают о случаях в Могилеве и Славгороде.

"Бобруйск, гимназия №2. Целый класс из начальной школы является контактами первого уровня. Среди учителей много заболевших", - пишет житель города.

"Один из 11-х классов в школе №28 города Бобруйска стал контактами первого уровня, как и учителя, работавшие в этом классе", - сообщает подписчик.

"Обнаружено заражение девочки в Детско-юношеской спортивной школе "Грация" в Бобруйске. Девочка и ее тренер на изоляции. Занятия проходят по расписанию. Родителям других детей об этом факте заражения не сообщается", - пишет читатель.

"Бобруйск, улица Ульяновская, 49. Приезжали в костюмах уже два раза в 21-й подъезд", - сообщает очевидец.

"Товарищество инвалидов по зрению в Бобруйске. Забирали человека на Товарной, 11. Мужчина был с пакетами одежды, врачи скорой были в масках и перчатках", - пишет читатель.

"На данный момент в больнице почти все руководство коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Нива-Барсуки" Кировского района: председатель, ветврач, прораб, экономист, инженер по техобслуживанию и несколько человек из бухгалтерии. У всех подтвержденный диагноз. У троих из них жены работают в школе, их даже не думали проверять", - сообщает читатель.

"Могилев, "Могилевхимволокно". Два очага заболевания коронавирусом в разных цехах. По одному в каждом", - пишет сотрудник.

"Славгород, Могилевская область. Детсад №3 отправили на карантин", - сообщает подписчик.

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