Астрономы вычислили точное количество планет-двойников Земли в галактике Млечный путь

Миров, на которых потенциально может существовать жизнь, больше, чем предполагалось.

Космос очень большой, но, в конце концов, он может быть не таким уж и одиноким. Исследование выявило, что только галактика Млечный путь наполнена миллиардами планет величиной с Землю, которые вращаются вокруг звезд, похожих на Солнце.

При этом эти планеты расположены в зоне, пригодной для жизни – не слишком холодной и не слишком жаркой для живых организмов.

Об этом пишет NBC News, добавляя, что астрономы, используя данные NASA, впервые подсчитали, что только в нашей галактике существует по меньшей мере 8,8 миллиардов звезд с планетами, похожими на Землю, орбита которых лежит в зоне оптимальных температур (перевод - unian.net).

Исследование было опубликовано сегодня в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Таким образом, в галактике существует больше миров, подобных нашему, чем людей на Земле.

По словам соавтора исследования и «охотника за планетами» из Калифорнийского университета в Беркли Джеффа Мерси, с точки зрения существования инопланетной жизни, «только в Млечном пути существует 8,8 миллиардов потенциальных мест для биологических случайностей».

Ученые говорят, что следующим шагом будет проверить, есть ли у этих планет атмосфера. Для этого понадобятся мощные космические телескопы, запуск которых еще не состоялся. Только с появлением такого инструмента можно будет найти признаки того, зеселены ли все эти миры на самом деле.

Издание пишет, что в Млечном пути примерно каждая пятая звезда такого же размера, цвета и возраста, как и Солнце. Вокруг них вращаются планеты примерно такого же размера, как и Земля, которые размещены в зоне, пригодной для жизни.

Это означает, что теоретически на их поверхности может быть вода в жидкой форме. Об этом говорят выводы сложных расчетов, сделанных на основе данных, собранных за четыре года телескопом Kepler, принадлежащим NASA.

Телескоп Kepler следил за 42 тысячами звезд, анализируя тем самым лишь небольшую частичку нашей галактики. Благодаря этому было подсчитано, сколько планет, похожих на Землю, существует в этом сегменте. Затем ученые экстраполировали эту цифру на всю галактику, содержащую сотни миллиардов звезд. Таким образом, ученые впервые вычислили, какой процент звезд в галактике такого же типа, как и Солнце, имеют в своих системах планеты вроде Земли.

Расчеты показали, что их 22%. Предел погрешности составил 8%. Ученый из программы Kepler Натали Баталга говорит, что еще много данных нужно тщательно изучить, прежде чем можно будет подтвердить окончательность этой цифры.

Мерси замечает, что в галактике Млечный путь около 200 миллиардов звезд. Из них более 40 миллиардов такие же, как Солнце. Один из его коллег округляет количество до 50 миллиардов. Это означает, что в галактике существует не менее 11 миллиардов планет, похожих на Землю. Кроме того, Мерси добавил, что ближайшая «вторая Земля», вероятно, находится за 70 триллионов миль от нашей планеты.