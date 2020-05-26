СМИ: Россия по всей Африке рекламирует шарлатанское снадобье от коронавируса 2 26.05.2020, 13:40

1,783

Скандал с «лекарством» имеет политическую подоплеку.

В Африке средства массовой информации и социальные сети, обретшие скандальную известность по причине распространения создаваемой в России дезинформации и конспирологических теорий, выступают с самыми разными обвинениями в адрес ВОЗ, называя ее то некомпетентной, то мошеннической организацией, пишет американское издание The Daily Beast (перевод - inosmi.ru).

В центре этих нападок оказалась скорее всего хорошо скоординированная кампания по продвижению настоя из трав, которую проводит пользующееся поддержкой Москвы правительство Мадагаскара, утверждающее, что этой смесью можно вылечить от covid-19.

Нападки на ВОЗ усилились 4 мая, когда она опубликовала заявление, предупредив африканские страны о недопустимости использования непроверенных средств для борьбы с коронавирусом. Эта история началась с того, что правительство Мадагаскара стало превозносить чудодейственные свойства непроверенного травяного настоя под названием «Ковид Органик», которое оно разливает по бутылкам и экспортирует в больших количествах. Главным компонентом этого тонизирующего средства является полынь однолетняя (artemisia annua), обладающая определенными лечебными свойствами против малярии.

ВОЗ объявила, что поддерживает традиционную медицину, если она «научно доказывает» свою эффективность, но предупредила, что «использование для лечении от covid-19 непроверенных должным образом продуктов может подвергнуть людей угрозе, создавая ложное чувство безопасности и отвлекая их от мытья рук и физического дистанцирования, которые являются главными мерами предотвращения covid-19».

Главным сторонником травяного настоя стал мадагаскарский президент Андри Радзуэлина. Этот 45-летний предприниматель из сферы СМИ был избран в 2018 году при помощи российского президента Владимира Путина, чье вмешательство, как сообщила «Нью-Йорк Таймс», было вопиющим даже по меркам Кремля. (Радзуэлина отрицает, что получал какую-либо помощь.)

Настой «Ковид Органик» не проходил клинические испытания. Помощник Радзуэлины рассказал, что это средство «проверяли» на 20 испытуемых в течение трех недель, после чего в апреле начали производство. Такое «испытание» даже близко не соответствует никаким научным и медицинским стандартам.

Как отреагировал Радзуэлина? Он обвинил Запад в высокомерном отношении к традиционной африканской медицине, рассказав французским СМИ, что этот продукт получил бы всеобщее признание, «если бы данное лекарство создал не Мадагаскар, а какая-нибудь европейская страна». «Мадагаскар нашел формулу для спасения мира, — заявил Радзуэлина, утверждающий, что этот тоник с экстрактами трав может вылечить больного covid-19 за 10 дней. — Ни одна страна, ни одна организация не помешает нам двигаться вперед».

Радзуэлина заручился мощной поддержкой в Восточной Африке, особенно в Танзании (эта страна в последние годы тоже установила прочные связи с Кремлем). Скандальный танзанийский лидер Джон Помбе Магуфули открыто одобрил «Ковид Органик», а недавно намекнул на то, что ВОЗ завышает число заболевших covid-19 в его стране.

Все это каким-то странным образом перекликается с утверждениями и заявлениями американского президента о чудодейственных лекарствах, к которым он относит то гидроксихлорохин, то хозяйственный отбеливатель (про «Ковид Органик» он пока ничего не сказал), а также с неудачами ВОЗ, которая, по словам Трампа, находится под каблуком у Китая. Сходства выдвигаемых доводов неслучайны. Многие африканские вебсайты, распространяющие такие истории, с энтузиазмом поддерживают Трампа.

Некоторые танзанийские газеты критикуют ВОЗ за отказ утвердить «Ковид Органик». В частности, проправительственное издание «Танзания Перспектив» (Tanzania Perspective) сообщает о том, что Радзуэлина обвинил ВОЗ в попытке дать ему взятку в 20 миллионов долларов, чтобы он отравил травяной настой. Позднее пресс-секретарь мадагаскарского президента опроверг данное утверждение, но сделал это лишь после того, как оно разошлось в социальных сетях по всему континенту. Среди прочих, эту историю рассказала платформа обучающихся в России африканских студентов «Одна Африка, один успех» (OAOS), которую используют для распространения дезинформации и конспирологических теорий, направленных против США и в защиту Трампа.

Члены OAOS в своих сообщениях утверждают, что это Билл Гейтс мешает ВОЗ утверждать лекарства от коронавируса, в том числе, гидроксихлорохин, который якобы доказал свою эффективность в Африке. Эти рассказы подхватывают известные на континенте политики, выступающие за «Ковид Органик».

«Мадагаскар утверждает, что у него есть основанное на травах лекарство от covid-19, — написал в Твиттере бывший министр авиации Нигерии и стойкий сторонник Трампа Феми Фани-Кайоде (Femi Fani-Kayode). — Почему же тогда подконтрольная Биллу Гейтсу ВОЗ отказывается воспринимать африканцев всерьез даже в тех случаях, когда некоторые из этих лекарств демонстрируют положительные результаты?»

А на Мадагаскаре многочисленные СМИ, часть из которых Россия использовала для публикации хвалебных статьей про Радзуэлину, чтобы помочь ему победить на выборах в 2018 году, обвиняют ВОЗ в неэффективности и утверждают, что определенные могущественные силы манипулируют этой организацией, дабы лишить Мадагаскар славы первооткрывателя лекарства от коронавируса.

«В газетах мы видим, что ВОЗ не стремится к поиску препарата от коронавируса, — рассказал „Дейли Бист" (The Daily Beast) живущий на Мадагаскаре французский журналист-фрилансер Тьери Пам (Thierry Pam). — Никто не говорит о ВОЗ ничего хорошего».

В конце апреля по всей Африке разошелся один пост из социальных сетей, в котором утверждается, что Путин заказал миллион порций «Ковид Органик» и призвал африканцев не слушать ВОЗ. «Ажанс Франс Пресс» (Agence France Presse) сообщила, что это абсолютная ложь. Никакого заказа не было, мадагаскарские власти это отрицают, а Россия обычно поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с пандемией, по крайней мере, официально.

Однако кампании дезинформации часто входят в противоречие с официальной политикой, потому что у них разные цели. Действия России направлены в основном на то, чтобы вбить клин между Африкой и другими странами, будь это США, европейские государства или Китай. Скандал с «Ковид Органик» может быть очередным средством по разжиганию недовольства. Об этом свидетельствуют утверждения президента Радзуэлины о том, что Запад игнорирует мадагаскарское лекарство от пандемии, потому что оно из Африки.

Народ на Мадагаскаре в основном смотрит и слушает контент, созданный средствами массовой информации близкого союзника Путина Евгения Пригожина. Специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул против него обвинение в связи с тем, что Пригожин якобы финансирует «Агентство интернет-исследований», которое оказывало влияние на президентские выборы в США в 2016 году.

В прошлом году репортерам «Гардиан» удалось посмотреть один ставший достоянием гласности документ, где говорится, что Россия издает и распространяет самую большую на острове газету, выходящую тиражом два миллиона экземпляров в месяц. Русским также принадлежит франкоязычное информационное агентство «Африк Панорама» (Afrique Panorama) со штаб-квартирой в столице Мадагаскара Антананариву.

Мадагаскар — это одна из самых бедных африканских стран, 80% населения которой живет меньше чем на два доллара в день. Но ей удается поставлять десятки тысяч порций «Ковид Органик» в такие страны как Нигерия, Танзания, Коморские острова, Сенегал, Гвинея Бисау, Чад и Экваториальная Гвинея. Значительная часть настоя отправляется туда бесплатно, и это вызывает подозрения в том, что Мадагаскар получает помощь от России в массовом производстве этого средства.

После избрания на пост президента Радзуэлина активно развивает связи с Москвой. Самое примечательное заключается в том, что он укрепляет военное сотрудничество, а также разрешил компании Пригожина приобрести контрольный пакет государственной фирмы, которая добывает хром. И это несмотря на протесты рабочих, которые жалуются на задержку зарплаты и отмену социальных льгот.

Между тем, в этой стране с 25-миллионным населением количество тестов очень ограничено, а проверки не вызывают особого доверия. Известно, что там сотни человек уже заразились коронавирусом, и это количество продолжает быстро расти. На этой неделе от covid-19 там умерли первые два человека.