«Ситуация усугубляется»: гомельские медики рассказали шокирующие факты о работе во время эпидемии COVID-19 1 26.05.2020, 13:43

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Откровенное письмо сотрудников областной клинической больницы.

В редакцию Charter97.org поступило письмо от медиков Гомельской областной клинической больницы, в котором рассказывается о нарушениях руководством основных правил работы учреждения во время эпидемии COVID-19:

- Казалось бы, что столько было писем о нарушениях руководства, но ситуация лишь усугубляется.

Несмотря на якобы достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ), сотрудники Гомельской областной клинической больницы, расположенной по адресу Братьев Лизюковых, 5, продолжают заболевать, тем самым повышают уровень положительных результатов на COVID-19 и распространение инфекции в учреждении между сотрудниками и пациентами.

В особенности, речь идет о диагностических отделениях, которые первыми контактируют с тяжелыми пациентами. Шестичасовой режим работы в «противочумных костюмах» так и не был введен. СИЗ выдают лишь при работе в реанимационных и инфекционных отделениях (с разрешения главной медсестры!).

Работа с менее тяжелыми пациентами происходит в одноразовых халатах «многоразового использования» (замачиваются, дезинфецируются, кварцуются).

По санитарным правилам, каждый пациент должен рассматриваться, как потенциально инфицированный COVID-19.

Сотрудникам, которые получили положительный результат, выдвигают обвинения за нарушение санитарных норм (что, естественно, не является правдой). Стоит учесть, что основная численность сотрудников не имеют должной возможности правильно переодеться при выходе из грязной зоны в чистую: принять душ и выйти чистым коридором.

Основная проблема заключается в том, что старшая и заведующая отделением (и руководство некоторых диагностических отделений) не посчитали нужным организовать работу и защиту своих сотрудников, поскольку не сочли это острой необходимостью.

В нашем учреждении мазки на COVID-19 брали не у всех пациентов, чтобы снизить количество заболевших. Пациенты выписывались, даже не зная о том, что инфицированы.

И единственное решение, которое смогло принять наше руководство - выдавать всем своим сотрудникам отрицательный результат на тест COVID-19, чтобы те не уходили на больничные листы, а также чтобы повысить статус учреждения.