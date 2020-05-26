«Аттестат не стоит здоровья ребенка» 26.05.2020, 13:55

Семья пережила трагедию и просит отменить школьные экзамены.

Дочь Юлии оканчивает 9-й класс одной из школ Советского района Минска. С марта, когда в Беларуси начала активно развиваться ситуация с коронавирусом, семья ушла в самоизоляцию. В июне у ребенка экзамены, дома поднялся вопрос: готова ли семья отпустить девочку на испытания, пишет tut.by. «17 мая не стало моей мамы. У нее была двухсторонняя пневмония и коронавирус. Никакой аттестат не стоит того, чтобы я теперь рисковала здоровьем ребенка», — говорит Юлия.

Семья Юлии — многодетная. Два малыша и два школьника — 9-классница Ангелина и Даниил — он во втором классе. С марта, еще до окончания третьей четверти, мама написала заявление, чтобы дети не ходили в школу.

— Наш папа продолжает ходить на работу, а мы с детьми почти всегда в квартире, — описывает свою ситуацию собеседница. — Мое мнение: каждый выход на улицу или контакт с другими людьми увеличивает шанс заразиться COVID-19, поэтому мы стараемся не рисковать. Максимум гуляем в лесу у дома.

По словам Юлии, в школе на ее заявление, что дети будут учиться дома, отреагировали хорошо. В классе Ангелины, например, половина ребята на «удаленке».

— Проблем с учебой у детей нет, — описывает ситуацию мама. — Задания для младшего учитель сбрасывает в вайбер, старшая пользуется электронным дневником. С его помощью она видит, над какой темой работают в классе, какие задания задают. Среди педагогов есть прогрессивные — им дети отправляют выполненные домашние работы по электронной почте. Некоторые даже ставят «домашним» ученикам оценки.

В конце апреля в семью Юлии пришла беда. У ее родителей, сестры, мужа сестры и их ребенка тест на «ковид» дал положительный результат. Тяжелее всего болезнь переносила мама Юлии. Снимок показал, что у нее двухсторонняя пневмония, на 12-й день ее подключили к ИВЛ.

— 17 мая нам сообщили, что мама умерла, ей было 57 лет, — рассказывает Юлия. — Ни до болезни, ни в ее период мы не контактировали, но вся эта ситуация показала, насколько серьезен вирус. Поэтому, когда в родительском чате наших девятиклашек стали обсуждать экзамены, я предложила во время испытаний всем детям использовать средства индивидуальной защиты. Родители отнеслись к этому отрицательно. Одна мама написала, что ей уже надоела тема коронавируса. Вторая сказала: ее дочка не сможет долго сидеть в маске. Третья отметила: дети все равно ходят, где хотят, а тут мы вдруг чего-то боимся. В общем, у каждого свое отношение к происходящему.

В итоге Юлии предложили: если она так переживает за Ангелину, ее дочь может без проблем сидеть на экзамене в маске.

— Я объясняю, если здоровый ребенок наденет маску, а остальные нет, то Ангелину это никак не защитит, — объясняет свою позицию мама. — Маска в первую очередь нужна больному человеку, но так как не понятно, болен ли кто-то из ребят, пока они будут писать диктант или решать задачи, вирус может распространяться по классу.

Все закончилось тем, что Юлия написала классной, что не отпустит ребенка на экзамены. Кроме того, 21 мая она отправила электронное письмо в Министерство. В нем отметила: в статье 31-й Кодекса об образовании указано: обучающиеся имеют право на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. Посещая экзамены, уверена мама, любой ребенок рискует заразиться COVID-19 или заразить учителя.

— Из Министерства ответ мне пока не пришел, а классная еще раз предложила Ангелине прийти в маске, — отвечает Юлия. — Сегодня, 25 мая, я также отправила письмо директору. В документе предупредила, что не отпущу ребенка на экзамены.

Юлия не единственный житель Беларуси, кто хочет, чтобы в этом году ее дети не сдавали школьные экзамены. На прошлой неделе в интернете появилась петиция, авторы которой просят Министерство образования отменить выпускные и перенести вступительные экзамены. За четыре дня петицию подписало почти девять тысяч человек.

— Мое мнение, детям в 9-х и 11-х классах в свидетельство и аттестат могли бы просто выставить годовые оценки, — рассуждает Юлия.

— Кто-то вам возразит, 11-классники все равно пойдут на ЦТ.

— Тут у человека есть право выбора: он может идти на тестирование или нет, — отвечает собеседница. — После 9-го класса моя дочка, например, собиралась поступать в колледж искусств. Она ходила к репетитору и на факультатив. Когда началась пандемия, мы отменили подготовку. Вступительные экзамены у Ангелины в августе, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, она на них пойдет. Продолжит учиться в школе. В случае со школьными экзаменами такой возможности нет. Ты должен идти и все.

— Есть ли ситуация, при которой вы все же пойдете на экзамены?

— Только если все одноклассники будут в масках. Это уменьшает риски, — отвечает Юлия. — Ангелина со мной тоже согласна. Мы пережили трагедию и понимаем, здоровье важнее свидетельства. Пусть даже дочке не отдадут «корочку», мне все равно. Жизнь не сравнима ни с какими аттестатами.

Оперативно получить комментарий в Министерстве образования не удалось. Как только получим, добавим его в публикацию.

Пока готовился материал, с Юлией связалась администрация школы. Маме пояснили, что «ребенок должен сдать экзамены». При этом пообещали: школа постарается сделать все, чтобы защитить здоровье детей. Так, испытания будут проходить в самых больших кабинетах. Парты расставят в шахматном порядке на расстоянии полтора метра. Поверхности обработают антисептиками. Учеников рассадят по одному.

— Пояснили: попросить всех детей надеть маски они не могут, так как у нас нет масочного режима, — описывает ситуацию собеседница. — В школе спокойно отнеслись к нашей ситуации. Сказали, все понимают, но отмена экзаменов зависит не от них. Как вариант нам предложили проверить знания в 20-х числах августа, но мы решили: раз детей постараются обезопасить, пойдем со всеми. Но все же хочется, чтобы Министерство образования еще раз обратило внимание на ситуацию со школьными экзаменами. Петицию подписало немало человек, значит, других родителей тоже тревожит этот вопрос.