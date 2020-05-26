Николай Статкевич: Беларусь жаждет перемен. Как их добиться? 10 26.05.2020, 14:07

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Фото: nn.by

Сейчас нужно поддержать тех кандидатов, которые готовы реально бороться за победу.

Беларусь больше не хочет Лукашенко. Народ устал от безысходности . Страна жаждет перемен, пишет один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич в "Фейсбуке". Как их добиться, когда во время "типа-выборов" победителей и даже участников определяет сам "пересидент"?

Сейчас нужно поддержать тех претендентов в кандидаты, которые готовы реально бороться за победу и защищать ее, не жалея себя. Пока мы видим, что из зарегистрированных для сбора подписей групп только команда Сергея Тихановского показала готовность к реальной борьбе.

Поэтому поддержите Сергея, поставьте свои подписи за его кандидата. Это - первое.

Но этого мало. Мы уже знаем, кто и как будет проверять действительность подписей. На прошлой неделе Ермошина по команде своего хозяина солгала 29 раз, отказывая в регистрации 29 группам кандидатов протеста. В том числе - моей.

Они так же легко солгут и в 30-й, назвав собранные Сергеем Тихановским подписи "ненастоящими". Поэтому сейчас надо показать силу народа, чтобы заставить лжецов сказать правду и зарегистрировать настоящего соперника "пересиженному".

24 мая в Минске мы дали возможность тысячам людей собраться вместе и все увидели, что страна хочет перемен. Теперь это надо делать регулярно, все более массово и по всей стране.

Пока идет сбор подписей и можно собираться на пикетах, выходите по воскресеньям 31 мая, 7 и 14 июня в 12.00 в центры своих городов. Ставьте подписи за кандидатов, слушайте ораторов, выступайте сами.

Мы дадим вам возможность для этого. Если нас будет много, это воодушевит народ, вернет надежду на перемены и заставит власть отказаться от провокаций против лидеров протеста.

Это - второе.

Когда 19 июня подписи будут сданы для проверки, надо будет продолжить выходить по воскресеньям в центры городов, пока чиновники "проверяют" эти подписи. Митинги тогда проводить не будем, чтобы не давать возможности прицепиться к нам. Просто будем приходить в 12.00 и стоять один час. Типа пришли кормить голубей.

Только десятки тысяч на площадях заставят зарегистрировать кандидидата Сергея Тихановского. Когда "пересидент" испугается, что на площади выйдет вся страна.

Это - третье.

Мы боремся за свободную нормальную Беларусь и готовы поддержать любого, кто готов бороться за победу.

И это сейчас - главное.

Уладу - народу!

Стоп таракан!