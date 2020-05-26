Число Пу Телеграм-канал «Серпом По»

26.05.2020, 14:20

1,416

А еще есть специальный «плавающий коэффициент Ми».

Математик Борис Овчинников проанализировал официальные данные, которые предоставляет оперативный штаб РФ, и обнаружил, что в последние 25 дней число выявленных больных ковидом в сутки 4 раза заканчивалось на 99. Вероятность такого совпадения 0,011%.

Сразу вспомнились думские выборы 2016 года в Саратовской области. Там разница между результатами «Единой России» на участках была равна одной десятой доли процента. А один из четырех избирательных округов стал рекордсменом по количеству участков с одинаковым показателем: в 62 комиссиях (каждой шестой) насчитали ровно 62,2%. Аномалию тогда обнаружил специалист по электоральной географии Александр Киреев.

Вообще, развелось этих любителей пересчитывать все и вся. Один физик Сергей Шпилькин со своим "Гауссом против Чурова" и "графиками в форме колокола" чего стоил. И до сих пор ведь гадит своим анализом электоральной статистики, свидетельствующим о фальсификациях на выборах.

"Выучили на свою голову!" А они нам и победу над ковидом, и летний обнуляж Путина, и сокрушительную победу едроссов на сентябрьских выборах готовы испортить. Подогревают клеветнические информационные кампании против Родины. Перепечатывают в своих газетенках, распространяют по соцсетям. А еще и сами "сочиняют" - то врачей от ковида больше умерло, то россиян в разы больше заразилось, то рейтинг Путина упал.

А какой антипатриотический пример на будущее для молодых исследователей?!

Ну, ничего, выход есть. В прошлом году ассигнования на науку составили 422,15 млрд руб., то есть всего 2,65% всех расходов федерального бюджета. Надо будет срочно и эту циферку раза в два срезать. (И на высшее образование тоже подсократить).

Оставить только на исследования по искусственному интеллекту под личным патронатом Путина и генетических исследований под руководством "предполагаемой дочери".

А что до остальных - "уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь". Фигурально выражаясь, конечно.

Вообще, образование должно быть для элитки, для избранных. Остальным - лимитировано. Чтобы потом отрабатывали в новых "шарашках" за ипотеку, проводя только нужные партии и правительству научные исследования.

И, наконец, ввести уже для публичного применения какое-нибудь число Пу. Свою постоянную для расчетов рейтинга Путина.

А еще специальный плавающий коэффициент Ми (в честь Мишустина), на который нужно множить или делить экономические данные для получения разрешенного результата - от уровня бедности до ВВП.

Для данных ЦИКа предусмотреть погрешность Чу (в честь незабвенного Чурова, Эллочка пока не заслужила такой чести)...

Короче, "ученые" разберутся, как лучше. А потом ввести законом, прописать в Конституции.

И заживем.

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