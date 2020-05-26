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Коронавирус «накрывает» Минск: новые адреса очагов инфекции

  • 26.05.2020, 14:21
  • 1,633
Коронавирус «накрывает» Минск: новые адреса очагов инфекции

«Скорые» госпитализируют жителей столицы.

Новая информация об очагах Covid-19 в Минске. Читатели телеграм-канала «Баста!» сообщают о визитах медиков для проверки состояния зараженных по следующим адресам:

Улицы Авроровская, 8, Асаналиева, 30, Кульман, 15, Лучины, 18, Народная, 45, Селицкого, 105, Семенова, 22, Червякова, 2/4, Якубова, 52. Переулок Корженевского, 18.

Полную карту очагов заражения Covid-19 смотрите по этой ссылке.

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