Коронавирус «накрывает» Минск: новые адреса очагов инфекции 26.05.2020, 14:21

1,633

«Скорые» госпитализируют жителей столицы.

Новая информация об очагах Covid-19 в Минске. Читатели телеграм-канала «Баста!» сообщают о визитах медиков для проверки состояния зараженных по следующим адресам:

Улицы Авроровская, 8, Асаналиева, 30, Кульман, 15, Лучины, 18, Народная, 45, Селицкого, 105, Семенова, 22, Червякова, 2/4, Якубова, 52. Переулок Корженевского, 18.

Полную карту очагов заражения Covid-19 смотрите по этой ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.