«Газпром» остановил транзит через Польшу 6 26.05.2020, 14:39

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Поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлены.

"Газпром" утром 26 мая полностью остановил транзит по газопроводу “Ямал-Европа” после “смены правил игры” в связи с завершением контракта на использование польского участка, пишет "Интерфакс".

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов, поясняет агентство.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник. При этом, как отмечает издание, реальный транзит в рамках этих объемов был меньше. На вторник, 26 мая, было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки.

На июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год - с октября 2020-го по сентябрь 2021-го.