«Мою маму забрали в больницу с коронавирусом, а у нее кредит» 10 26.05.2020, 14:41

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Фото с сайта myfin.by

Банки не торопятся идти навстречу белорусам.

В редакцию onliner.by позвонила Наталья, которая сейчас сидит на самоизоляции. Вопрос очень популярный сегодня. Люди жалуются, что столкнулись с объективными трудностями (например, потеряли работу) в возврате кредитов, а банки не идут навстречу. В случае этой читательницы все было так: мама работает санитаркой в больнице. Пошла на работу, а оказалась на больничной койке из-за вируса.

— Она хотела в этот же день погасить месячный платеж, взяла с собой деньги, но из больницы ее уже не выпустили после сдачи анализа, — рассказывает дочь, которая сама посажена на самоизоляцию и выйти не может. — Теперь мама должна будет платить повышенные проценты за просрочку платежа?

Напомним, еще 20 марта Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам устроить «кредитные каникулы» для своих клиентов. Но банки не торопились.

Две недели назад глава Нацбанка Павел Каллаур говорил, что около 1 млрд белорусских рублей предоставлены банками по реструктуризации, причем в различных формах. Что касается обращений, то уже примерно около 3000 обращений рассмотрено банками. Около 1600 — это предприятия, 1250—1260 — это граждане. Банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно. Есть, безусловно, и отказы.

— Что касается отказа по физическим лицам, то здесь, как правило, отказ идет из-за непредоставления документов о том, что человек попал в сложную жизненную ситуацию, — утверждал Каллаур. — Мы рассматриваем эти причины как объективные. Граждане, которые имеют кредиты и хотят получить рассрочку, должны более ответственно относиться и при походе в банк собрать соответствующий пакет документов.

Комментарий «Альфа-Банка»

— Мы в курсе ситуации с этим клиентом. Мы связывались с ним, чтобы предложить варианты решения вопроса. Например, внести платеж в мобильном банке InSync или в системе ЕРИП. За кредитополучателя это может сделать его родственник или знакомый.

После выписки мы предлагаем клиенту обратиться с заявлением и больничным листом в «Альфа-Банк», и мы в свою очередь рассмотрим возможность отмены пени за просрочку кредита.

Мы рекомендуем нашим клиентам сообщать в банк о подобных ситуациях заранее, до наступления просрочки, чтобы сразу предложить оптимальный вариант, — подчеркнули в банке.