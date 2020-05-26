Ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться 12 26.05.2020, 15:00

12,909

Результат будет очень разным для вращения вокруг оси и вокруг Солнца.

Земля движется по орбите со скоростью около 29 км/с, в случае остановки планеты инерция половину человечества размажет об поверхность планеты, а вторую половину выбросит в космос, пишет lenta.ua.

Если предположить, что каким-то чудом человечество при этом выжило бы, то вскоре его добьет повышение температуры, ведь планета без орбитальной скорости начнет стремительно падать на Солнце и через несколько месяцев упадет на него, смерть от инерции в таком случае была избавлением от мук.

При плавном замедлении Земли она будет приближаться к Солнцу и температура также будет расти, но значительно плавнее, но рано или поздно Земля покинет зону обитаемости и станет непригодной для жизни, это произойдет задолго до того, как планета полностью остановится.

При всем этом остановка вращения вокруг своей оси играет маленькую роль, она приведет к тому, что либо планета будет повернута к Солнцу одной стороной в случае мгновенной остановки, либо день будет равен году в случае плавной, все это кардинально повлияет на климат, но по сравнению с остановкой орбитального вращения это не столь существенно.

В случае остановки только осевого вращения Земли, день станет равным году, полгода будет день с температурой более 150 градусов, полгода ночь при температуре до -80, пригодными для жизни останутся лишь участки возле полюсов планеты.