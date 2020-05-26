Первый бой киборгов: как защищали Донецкий аэропорт 4 26.05.2020, 15:27

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Шесть лет назад началась героическая битва украинских военных.

Во вторник, 26 мая, исполняется ровно шесть лет со дня первого боя за Донецкий аэропорт. Тогда, 26 мая 2014 года, украинские военнослужащие разгромили опытных российских наемников и боевиков бандформирования "Восток", пытавшихся захватить этот объект. Это была первая победа украинской армии в уже начавшейся войне на Донбассе. Впоследствии оборона Донецкого аэропорта прочно вошла в историю этой войны как символ героизма нашей армии и добровольцев.

Специально для "Апострофа" военный историк, научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В.Тарновского Михаил Жирохов еще раз напомнил о событиях шестилетней давности.

Предчувствие большой войны

После аннексии Крыма российское военно-политическое руководство резко активизировало усилия по дестабилизации ситуации в Украине. Для этого были выбраны южные и восточные районы страны, где на протяжении всего времени независимости были сильны пророссийские настроения.

Практически с первых дней марта "по звонку" одновременно начались активные действия как местной агентуры российских спецслужб, так и местных прикормленных пророссийских активистов. Однако с самого начала все пошло наперекосяк и фактически российским кураторам удалось взять под контроль только Донецкую и Луганскую области.

Когда стало понятно, что относительно мирными способами захватить власть не удастся, 12 апреля из России в Славянск был переброшен отряд российских наемников – так называемая группа "Крым" под командованием россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова). С этого момента на Донбассе началась настоящая война. Для формирования нашей группировки использовались как гражданские аэропорты, так и военные аэродромы. На Донбассе, по состоянию на начало 2014 года, было пять аэропортов – действующие Луганский и Донецкий международные, а также не действующие либо частично действующие Краматорский, Мариупольский и Северодонецкий. Все они по планам командования должны были одновременно взяты под контроль армейскими частями. Так, в Луганский аэропорт в срочном порядке выдвинулись львовские десантники из 80-й бригады, а Донецкий аэропорт взяла под контроль сводная группа из спецназа 3-й кировоградской бригады и десантников 25-й днепропетровской бригады.

В начале апреля 2014 года в Донецкий аэропорт (ДАП) прибыли 15 военнослужащих зенитного взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, а потом и 116 бойцов 3-го отдельного полка специального назначения.

При этом с администрацией аэропорта была достигнута договоренность, что военные займут не работающий на тот момент старый терминал, что не будет мешать нормальной работе "воздушной гавани".

Впервые пророссийские активисты попытались взять под контроль аэропорт 16 апреля. Тогда под прикрытием гражданского населения немногочисленные боевики (прежде всего это были милиционеры из расформированного "Беркута"), вошли на территорию аэропорта. Начались переговоры с администрацией ДАП, которые, однако, из-за присутствия военных зашли в тупик, и боевики покинули фактически уже захваченные "воздушные ворота Донбасса".

Еще одна неудачная попытка произошла на следующий день. В этот раз боевики прикрывались парой десятков ветеранов с орденами и георгиевскими лентами. После короткого митинга в зале нового терминала на его внешней стороне вывесили флаг "ДНР". И на этом все завершилось.

После этого, в течение месяца в аэропорту было тихо несмотря на то, что Донецк постепенно захватывался вооруженными людьми и фактически не контролировался официальными властями. Для того, чтобы оценить обстановку, спецназовцы регулярно выходили в город в гражданской одежде.

Однако ситуация начала обостряться в преддверии президентских выборов 25 мая 2014 года и сразу же после них достигла своего апогея.

Хроника одного дня

В ночь на понедельник, 26 мая, донецкие боевики приняли решение взять под контроль этот стратегически важный объект. На тот момент самым крупным отрядом у них был так называемый "Батальон Восток", который возглавлял бывший командир донецкой группы "Альфа" СБУ Александр Ходаковский (более известный как "Скиф"). Именно его формирование и стало основной ударной силой во время попытки штурма ДАП 26 мая.

Своих сил у Ходаковского было явно недостаточно, поэтому он взял под свое командование сводный отряд российских наемников численностью 120 человек, который накануне прибыл в Донецк из тренировочного лагеря в Ростовской области.

В основе плана Ходаковского лежало предательство начальника охраны аэропорта капитана СБУ Головуры, который должен был впустить боевиков на территорию ДАП. Следом боевики должны были скрытно взять под контроль основной терминал и потом измором вытеснить спецназ с территории. По всей видимости, активного сопротивления с непредсказуемыми результатами на таком достаточно дорогом объекте никто не ожидал. Отметим, что Донецкий международный аэропорт имени С. Прокофьева ранее был серьезно реконструирован по случаю проведения Евро-2012. Стоимость реконструкции составила $875 млн.

26 мая в 03:00 к аэропорту подъехали несколько грузовиков, из которых выгрузились около 120 человек, вооруженных легким стрелковым оружием, огнеметами "Шмель" и даже переносным зенитно-ракетным комплексом.

Поначалу все шло по плану Ходаковского. Его боевикам достаточно быстро удалось взять под контроль все этажи и самое главное - крышу нового терминала, возведенного в рамках реконструкции. Как вспоминал начальник штаба 3-го полка Андрей Буран, который тогда командовал гарнизоном в ДАП, Ходаковский позвонил к нему по телефону и предложил встретиться для решения вопроса о передаче аэропорта под охрану его людей. "Генерал Муженко (Виктор Муженко, на тот момент замначальника Антитеррористического центра и командующий АТО, - "Апостроф" ) сразу сказал нам: "Надо тянуть время для того, чтобы мы смогли собрать резервы для усиления нашего сводного отряда", - пояснил Буран.

Именно поэтому военные выдвинули встречное требование: пусть улетят утренние рейсы, а гражданский персонал покинет территорию, потому что основной задачей военных должна быть безопасность гражданских.

Около 07:00 из аэропорта были выполнены два последних рейса. Одновременно к отряду боевиков, которые уже находились в новом терминале, прибыло подкрепление преимущественно – из чеченских и осетинских боевиков.

После вылета последнего самолета, в 07.10 командование сводной группы усилило свои позиции, скрытно разместив единственный автоматический гранатомет АГС-17 на подходах к старому терминалу. Еще две артиллерийские установки ЗУ-23-2 десантники расставили на местности таким образом, что новый терминал находился в зоне эффективного огня - в пределах 600 - 700 метров. Кроме того, на крыше старого терминала разместили пулеметную точку, которая должна была контролировать сектор в направлении гостиницы "Полет" и дороги, которая вела к терминалам (ул. Взлетная).

Тем временем командование АТО начало разрабатывать план помощи по сути окруженным в аэропорту защитникам и принялось подтягивать все имеющиеся силы. Все понимали, что переломить ситуацию в аэропорту можно было только с помощью авиации.

Поэтому, специально для участия в обороне аэропорта, утром 26 мая сформировали вертолетную группу, состоящую из четверки транспортных Ми-8 и звена боевых Ми-24 из состава 7-й бригады армейской авиации.

Около 10 часов утра стало известно, что все гражданские покинули аэропорт. После чего Ходаковский начал настаивать на том, чтобы военные немедленно оставили занимаемые позиции и начали выводить личный состав.

"После того, как прошла эвакуация всего гражданского персонала мы снова доложили генералу Муженко. На что он сказал: "А сейчас пришла наша очередь ставить ультиматум. Если они через час не выведут всех своих людей из зданий аэропорта, то будут использованы все наличные силы и средства для освобождения аэропорта", - рассказал в одном из интервью Андрей Буран.

Однако прежде чем отдать приказ летчикам атаковать аэропорт, было решено провести демонстрационные пролеты. Для этого сначала задействовали учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос" из состава 203-й учебной авиационной бригады, а потом и МиГ-29 из состава 114-й бригады тактической авиации. Но на боевиков это не произвело никакого впечатления – во-первых, до этого массово авиацию не применяли, во-вторых, никто не верил, что летчики реально будут "работать" по новенькому аэропорту, в который вложены такие огромные деньги. Примерно в это же время к боевикам в аэропорт прибыло подкрепление. Причем на довольно приметных синих КамАЗах батальона "Восток".

Российские боевики

В 12:00 после демонстрационных полетов в район подтянулась пара штурмовиков из состава 299-й бригады тактической авиации. И вот они уже нанесли удар по новому терминалу как неуправляемыми реактивными снарядами, так и из бортовых пушек.

В ответ группа прикрытия, которая находилась в недалеком жилом массиве города, отработала по СУшкам из ПЗРК, однако благодаря мастерству летчиков безрезультатно. Уже через полчаса после нанесения первого удара, противник уже был готов атаковать воздушные цели. Именно с пресечения такой попытки с воздуха и земли и началась, собственно говоря, первая глава обороны Донецкого аэропорта.

Вот как этот момент описывал один из бойцов 3-го полка (позывной "Лысый"): "Напротив нас бородач поднял "Иглу". Команды на открытие огня нам не давали. Потом оказалось, что связь не работала – ни мобильная, ни радио. Шум наших вертолетов. Я не поворачивал головы. Наш Ми-8 заходил. Держал палец на спусковом крючке и только услышал, что нам Майор говорил. Для меня там был только один голос: "Воха, работай". Воха выстрелил три раза. Три орка минус".

Одновременно Ми-24 из группы прикрытия открыли огонь на поражение. Ударом с воздуха и огнем спецназовцев боевики были буквально сметены с крыши, хотя потерь у них, судя по всему, было немного - по некоторым данным, у них сразу же появилось двое убитых и несколько раненых.

В 13:20, после огневого удара и высадки с четырех Ми-8 на дальней окраине ДАП, на помощь спецназу подошла сводная группа из 93 бойцов: это были военнослужащие из 8-го полка и 140-го центра спецназначения ВСУ, а также бойцы полка спецназначения МВД "Ягуар" и 95-й аэромобильной бригады. Были в группе и передовые авианаводчики.

Практически сразу завязалась ожесточенная перестрелка, но при этом украинская сторона получила огневое превосходство – тут сработал фактор внезапности и удачно выбранных позиций для ЗУ-23-2.

В ходе боя от случайного попадания загорелся лайнер Як-40 (бортовой номер UR-MMK), который принадлежал мариупольскому бизнесмену Владимиру Бойко. Черный дым от горящего самолета в тот день и увидел весь Донецк.

Однако, несмотря на атаку и прибытие подкрепления, противник явно не собирался отходить с позиций. Поэтому командование приняло решение нанести дополнительный удар с воздуха. На смену Су-25 прибыла пара Су-27 и пара Ми-24.

Около 15:40 к зажатым в терминале боевикам попыталось прорваться подкрепление - были собраны буквально все вооруженные люди, которые были в Донецке. Однако к новому терминалу они добраться не смогли, поскольку все подходы находились под огневым контролем наших спецназовцев.

Поэтому боевики развернулись по всей территории, попутно заняв гостиницу "Полет" и здание ВОХРа. Именно со стороны последнего и была обстреляна диспетчерская вышка управления полетами, в результате находившиеся там двое бойцов 3-го полка спецназа, получили легкие осколочные ранения (это были единственные раненые с нашей стороны за время боя).

26 мая около 17:00, понеся серьезные потери убитыми и ранеными, боевики решили выходить. Половина группы вместе с чеченцами ушла в пешем порядке, а вторая половина вместе с раненными эвакуировалась на двух оставшихся в строю КАМАЗах (две машины были сожжены нашими бойцами ранее).

Однако благодаря вовремя вброшенной дезинформации одна из групп батальона "Восток" приняла отходящие от ДАП грузовики за "колонну Нацгвардии" и благополучно расстреляла своих же. В результате очень короткого огневого контакта в этих двух машинах были убиты около 50 человек, причем совершенно неудивительно, что 30 из них были гражданами Российской Федерации.

На этом неприятности для боевиков не закончились. Руководство "Донецкой народной республики" получило информацию, что "аэропорт наш" и скоро в морг привезут большое количество "убитых правосеков". По этому случаю, был оперативно организован пресс-тур - благо российских и иностранных телевизионных групп в то время в Донецке было более чем достаточно. В итоге сцены складирования трупов убитых боевиков были засняты на профессиональные фото и видеокамеры – причем не только россиянами, но и иностранцами. Эти жуткие кадры потом облетели весь мир и сыграли совсем не на руку сепаратистам.

К 27 мая гарнизон аэропорта значительно усилился – сначала в ночь с 26 на 27 мая на трех "Уралах" прибыла сводная группа 10-го отряда ГУР МОУ, вертолетами были переброшены бойцы спецназа МВД "Ягуар" и "Омега". Утром автомобильным транспортом прибыли и бойцы Управления Государственной Охраны. Все это позволило провести зачистку нового терминала, территории аэропорта и частично - прилегающей территории.

После событий 26 мая наше военное командование решило больше не рисковать устойчивостью обороны аэропорта и в срочном порядке, 30 мая, сюда тремя Ил-76 из Мариуполя была переброшена сводная батальонная группа 72-й механизированной бригады с бронетехникой.

27-28 мая из аэропорта ушли бойцы приданных подразделений, а 1 июня - и часть 3-го полка. Как оказалось, этот Ил-76 был последним самолетом, который поднялся в воздух из Донецкого аэропорта. По крайней мере, аэропорта образца 2012 года. После боя 26 мая 2014 года регулярные полеты из Донецкого международного аэропорта были приостановлены. А в январе 2015 года, в результате ожесточенных боев, новенький аэропорт был практически полностью уничтожен.