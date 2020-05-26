Стало известно, у кого первого в Минске отключат горячую воду
- 26.05.2020, 15:32
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Отключения начнутся с начала июня.
Раньше их планировали на май, но из-за ситуации с коронавирусом перенесли. Министерство жилищно-коммунального хозяйства рекомендовало местным властям перенести его в жилых домах на более поздний срок. Как раз прогнозировался пик заболеваемости коронавирусом и считалось, что без горячей воды соблюдать меры гигиены будет сложно, сообщает "Еврорадио".
График опубликовало агентство "Минск-Новости". Ниже адреса, по которым горячая вода пропадет с 1 июня. График на остальные даты можно увидеть здесь.