В разгар эпидемии студентов БГУИР загоняют на сессию 1 26.05.2020, 15:45

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Многие учащиеся и преподаватели университета болеют коронавирусом.

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники пишут о том, что руководство некоторых факультетов самостоятельно приняли решение о проведении очной сессии, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"В то время, как ряд минских вузов официально объявили о дистанционной сессии, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники решили, что сейчас самое время собрать огромные потоки студентов на очную сессию, - пишет нам подписчик. - Это при том, что болеют коронавирусом не только студенты, но уже и многие преподаватели.

Анна Барановская, специалист деканата, работающая на факультете компьютерного проектирования (ФКП) оповещает старост групп в мессенджерах о том, что сессия должна быть сдана именно очно.

Пока что речь идёт только о факультете ФКП. В целом по вузу никаких распоряжений пока нет, решения об этом должны принимать на местах, то есть на каждом факультете самостоятельно, каждый деканат.

Друг учится на факультете компьютерных систем и сетей, там тоже нет информации, но на военную кафедру парней гоняют точно, не отменили занятия.

Вот такое отношение как студентам, так и к преподавателям, которые уже в возрасте и болеют серьезно".