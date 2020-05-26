Появилось устройство, которое передает вкус виртуальной еды
- 26.05.2020, 16:39
Устройство назвали «синтезатор Норимаки»
Вкусовой синтезатор выглядит как джойстик с пятью гелиевыми шариками наверху — каждый из них воздействует на определенный рецепторы и воссоздает соответствующие ощущения, пишет журнал «Нож».
Устройство нужно приложить к языку. Оно работает благодаря миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. В зависимости от напряжения в шариках интенсивность вкусов меняется — некоторые усиливаются, а некоторые исчезают.
Помимо кислого, сладкого, соленого и горького ученые добавили в синтезатор вкус пикантный и приятный вкус «умами». А название синтезатору дали в честь японских роллов.