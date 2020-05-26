закрыть
26 мая 2020, вторник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось устройство, которое передает вкус виртуальной еды

  • 26.05.2020, 16:39
Появилось устройство, которое передает вкус виртуальной еды
иллюстрационное фото

Устройство назвали «синтезатор Норимаки»

Вкусовой синтезатор выглядит как джойстик с пятью гелиевыми шариками наверху — каждый из них воздействует на определенный рецепторы и воссоздает соответствующие ощущения, пишет журнал «Нож».

Устройство нужно приложить к языку. Оно работает благодаря миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. В зависимости от напряжения в шариках интенсивность вкусов меняется — некоторые усиливаются, а некоторые исчезают.

Помимо кислого, сладкого, соленого и горького ученые добавили в синтезатор вкус пикантный и приятный вкус «умами». А название синтезатору дали в честь японских роллов.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн