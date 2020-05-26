Белорусский врач: Мы на невидимой войне, где за невидимым углом сидит невидимый снайпер 1 26.05.2020, 16:43

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Александр Лобан

Дай Бог нам всем не стать мишенями.

Давно ничего не публиковал о пандемии коронавируса, пишет белорусский врач Александр Лобан для сайта «Гарадзенская вясна». Потому что не было никакого желания комментировать цифры Министерства здравоохранения, которые уже более трех недель штампуют, как под копирку: ± 950 новых случаев, около 5 умерших в день. Умные люди в эти сказки давно не верят, а глупцам мозги не поменяешь. О том, что Министерство здравоохранения не будет пересекать психологическую границу в 1000 новых случаев, я говорил еще 30 апреля в видео на моем канале на YouTube. Вы можете перейти по этой ссылке и прослушать мой прогноз там после второй минуты. Так и случилось, и новостей для обсуждения как будто и нет.

Но вчера произошло событие, о котором стоит написать. Мы вошли в первую десятку стран по количеству инфицированных Covid-19 на 1 миллион населения. Должен сделать оговорку: я не учитывал тут такие очень маленькие страны, как Люксембург, Исландия, Андорра, Сан-Марино, остров Мэн, Ватикан и Гибралтар. Понятно, что из-за небольшой численности населения в этих странах подсчет числа заболевших на миллион жителей некорректен. Потому что этого миллиона там и близко нет. Если же брать страны, где население больше миллиона человек, то мы - на девятом (!) месте в мире по количеству заболевших Covid-19 относительно числа жителей.

Данные на вечер 24-05-2020 с сайта worldometer.info

1. Катар 15 201 пациент на 1 миллион.

2. Испания 6 040

3. Сингапур 5 409

4. Бахрейн 5 366

5. США 5 058

6-7.Ирландия 4 996

6-7.Кувейт 4 996

8. Бельгия 4 928

9. Беларусь 3 831

10. Соединенное Королевство 3 826

11. Италия 3 801

12 ...

Таким образом, мы опередили Великобританию и даже Италию. И это по официальным данным! Если же подумать о реальных числах, то мы, наверно, уже в пятерке лидеров...

Ну, это цифры. А если посмотреть на реальные случаи рядом, то становится не по себе. Главный патологоанатом Гродненской области умер от коронавируса. Заболел младенец в возрасте 23 дней. Это то, что запало в память. А сколько еще их, этих заболевших, о которых мы знаем и о которых мы не знаем.

Я лично пробую ограничить свои контакты до минимума, но иногда мне все равно приходится «выходить в люди». И чувства у меня тогда - как на войне. На невидимой войне, где за невидимым углом сидит невидимый снайпер. И не знаешь, выстрелит он в тебя или нет. Дай Бог нам всем не стать мишенями. Я бы, однако, из слова «всем» сделал бы одно исключение...