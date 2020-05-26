В Столбцах мужчина и женщина напали на милиционеров 26.05.2020, 17:24

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Сейчас пара задержана и находится в изоляторе временного содержания.

Утром 24 мая в Столбцовский РОВД поступило заявление от 26-летней местной жительницы. Минувшей ночью ее на квартире знакомых изнасиловали, а перед тем ввели неизвестное вещество. Об этом сообщает Telegram-канал МУС.

На место преступления приехали два милиционера. Там их встретили 36-летняя хозяйка квартиры и ее 45-летний гость. Оба –неоднократно судимы за различные преступления. Они нагло себя вели, визуально находились в состоянии алкогольного опьянения и мешали милиционерам выполнять служебные обязанности.

Задержанные в ИВС

В результате женщина вырвала из рук и порвала следственное решение об осмотре жилья, а гость напал на другого милиционера: сорвал погон и нанес несколько ударов руками и ногами.

Когда гостя квартиры удалось задержать, владелица жилья с ножом угрожала милиционерам. Однако и на нее удалось одеть наручники.

Сейчас пара находится в ИВС. Против них возбуждено уголовное дело за насилие и угрозу применения силы в отношении сотрудника милиции.