Минские волонтеры заботятся о животных, чьи хозяева попали в больницу с COVID-19 26.05.2020, 17:56

От хозяина требуется лишь показать справку о наличии заболевания.

Одинокая минчанка заразилась коронавирусом и вынуждена лечь в больницу, а дома — собака и кот. История для последних месяцев совершенно реальная... Волонтёры минской инициативы Petsitters увидели проблему и решили, что могут помочь. Они берут на бесплатную передержку животных, чьи хозяева попали в больницу с COVID-19 или вынуждены находиться на самоизоляции, передает «Еврорадио».

Должна быть справка о болезни

В Petsitters работают около 15 волонтёров. Они приезжают к заболевшему хозяину в защитной маске, перчатках и забирают питомца и всё самое необходимое для его содержания. От владельца животного требуется лишь показать справку о наличии заболевания.

— Такой документ подтверждает, что человеку действительно нужна помощь. А к животным требований нет. Каждый ситтер-волонтёр сам решает, кого он берёт: кошек, собак или даже попугаев, — рассказывает создательница проекта Евгения Гончерёнок.

Недавно за помощью обратилась заболевшая минчанка. Кота отдала маме, а собаку взять никто не смог.

— Волонтёры забрали на передержку пса по кличке Вилли. Чтобы свести к минимуму риски, собаку сначала отвезли к грумеру, чтобы помыть. Вилли пробыл у волонтёра десять дней. Хозяева всегда находятся на связи, ситтеры отправляют им фото и видео питомцев, — рассказывает Евгения.

Волонтёру можно доверять

С требованиями к хозяину понятно, но можно ли доверить домашнее животное незнакомому волонтёру? Евгения Гончерёнок уверяет, что к их подбору сервис подходит очень ответственно. Стать волонтёром можно только после собеседования.

— У нас прозрачная схема. Мы несём ответственность за животных, которым оформляем передержку. Важно, чтобы никто не воспользовался ситуацией и не украл питомца, — рассказывает автор инициативы. — Волонтёры и ситтеры у нас разные. Есть, например, те, у кого есть кинологическое образование.

Если мы говорим про обычные передержки, не волонтёрские, то стоимость одного дня может быть от 5 до 30 рублей, цену определяют сами ситтеры. Выгул — 3-4 рубля в час.

Чтобы воспользоваться помощью волонтёров, нужно зарегистрироваться на платформе Petsitters и заполнить анкету о питомце. Затем — позвонить по указанному на сайте номеру и договориться о времени, на которое можно оставить питомца. Пока что Petsitters работают только в Минске.