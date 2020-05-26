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Bloomberg: Швеция попала в глубокий кризис

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  • 26.05.2020, 18:28
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Bloomberg: Швеция попала в глубокий кризис
фото: Mikael Sjoberg/Bloomberg

Ее подход к COVID-19 не оправдался.

Даже несмотря на то, что Швеция оказалась вводить жесткий карантин из-за пандемии, страна оказалась в «глубоком экономическом кризисе». Об этом пишет агентство Bloomberg (перевод - kyky.org).

Как ни странно, уровень безработицы в Швеции без учета сезонных колебаний вырос до 8,2%. Это выше, чем прогнозировали эксперты. В будущем показатель может достигнуть аж 17%, если спрос на товары и услуги в стране не восстановится.

Пока безработица растет, власти обсуждают законопроект, по которому для работодателей упростят процедуру увольнения сотрудников. Она также станет дешевле. Такая инициатива уже столкнулась с критикой: против нее выступили профсоюзы и оппозиция. Причем лидеры последней пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки таки примут.

Вообще, в борьбе с эпидемией коронавируса Швеция выбрала свой, «особый» путь, который часто сравнивают с белорусским. И Швеция, и Беларусь отказались вводить в стране строгие ограничения и обходились лишь рекомендациями к населению. Шведские власти оставили открытыми общественные места, кафе, начальные школы и детские сады. Однако позже кое-какие запреты там все-таки появились: например, на собрания больше 50 человек. Закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и отменились крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых прекратили принимать посетителей.

Предполагалось, что подобный ход максимально снизит экономические потери, но сейчас цифры показывают обратное. Министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что в этом году крупнейшая экономика Скандинавии сократится на семь процентов. По данным опросов, 40% предприятий в сфере услуг опасаются банкротства.

Но если в основе стратегии Швеции лежала попытка замедлить распространение инфекции и «размазать» эпидемию во времени, то нежелание белорусских властей объявлять карантин строилось на страхе перед ударом по экономике.


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