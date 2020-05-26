Доллары завозят самолетами: россияне вынесли из банков еще $1,1 млрд 12 26.05.2020, 19:10

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Бегство валютных вкладчиков продолжается.

Российским банкам не удалось остановить отток валютных депозитов, который начался в марте на фоне обвала цен на нефть, девальвации рубля и заявлений президента РФ Владимира Путина о введении налога на доход со вкладов..

По итогам апреля физлица сняли еще 1,1 млрд долларов с валютных депозитов, в результате их общий объем упал до минимума за полтора года - 88,2 млрд долларов, следует из опубликованной во вторник данных ЦБ РФ, передает finanz.ru.

В марте россияне вынесли из банков 5 млрд долларов - рекордную сумму за всю историю доступной статистики центробанка.

С 1 февраля объем валютных вкладов уменьшился на 7,9 млрд долларов, или 8,2%: иными словами, клиенты-физлица забрали каждый 12-й доллар, который держали в банковской системе страны.

С рублевых вкладов клиенты вывели 591 млрд рублей, следует из обзора центробанка. Впрочем, эти деньги не покинули банковскую систему, а лишь «перекочевали» на текущие счета: их объем увеличился с 8,128 до 8,734 трлн рублей.

В результате общий объем рублевых средств физлиц в банках достиг нового рекорда - 24,978 трлн рублей.

Рубли россияне доверяют рубли крупнейшим системно значимым банкам, большинство из которых государстенные - у них вклады увеличились на 1,5%, тогда у других, даже крупных банков, произошел отток в размере 0,2%.

Что касается валюты, то ее, напротив, клиенты забирают в первую очередь из государственных банков: так, в марте лидером по оттоку стал ВТБ, потерявший 1,6 млрд долларов. Чуть меньше - 1,5 млрд - утекло из Сбербанка.

Наплыв клиентов вынуждает банки самолетами ввозить в страну дополнительные объемы наличных долларов и евро. В марте такие поставки достигли рекордных с 2014 года 4,93 млрд долларов и 1,13 млрд евро, отмечает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

«В один самолет можно поместить не более 250 млн долларов, бОльшую сумму не страхует страховая компания», - рассказывал ранее Forbes один из работающих с поставками кэша банкиров.

Таким образом, чтобы покрыть отток двух месяцев, потребовалось как минимум 24 самолета с наличной валютой.

Отток валюты из банков - результат снижения доходностей вкладов, считает начальник аналитического отдела ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Дмитрий Беденков: «Политика снижения ставки по депозитам чревата оттоком средств вкладчиков, поскольку 35% депозитов сосредоточены в Москве и высока конкуренция в сфере привлечения средств и альтернативы в других финансовых инструментах».

На 1 мая у банков было 55 млрд долларов ликвидных активов в иностранной валюте: это средства, размещенные на корсчетах и депозитах за рубежом. Этот резерв покрывает 37,9% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов и 18,6% всех валютных обязательств банковской системы.