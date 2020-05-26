Новые случаи коронавируса выявлены в Гродно и Новогрудке 26.05.2020, 19:14

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иллюстрационное фото onliner.by

В Гродненской инфекционной больнице умерла женщина, которая полтора месяца провела на аппарате ИВЛ.

Новые случаи коронавируса в Гродно и Новогрудке. В Гродненской областной инфекционной больнице умерла женщина, которая полтора месяца провела на аппарате ИВЛ, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Новогрудская швейная фабрика. Заболела женщина, лежит в больнице. Всю бригаду отправили в отпуск. Работники из бригады свободно гуляют по городу", - пишет читатель.

"В Гродно в гимназии №6 заболел учитель, контактных детей очень много, из девятиклассников человек 40-50. Дети на карантине с позавчерашнего дня, что будет с экзаменами - не знаем", - сообщает житель Гродно

"В Гродно на РУП "Белоруснефть - Гроднооблнефтепродукт" есть заболевший коронавирусом сотрудник. Лежит в Гродно в инфекционке. Её муж вообще в реанимации с двухсторонним воспалением лёгких" – пишет читатель.

"Сегодня в инфекционной больнице Гродно умерла женщина 77 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Полтора месяца была под ИВЛ. Ее так и не спасли", - сообщает подписчик.

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