Эксперимент показал, что не только человек улавливает музыкальный ритм 26.05.2020, 19:25

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Ученые изучали эволюционные корни ритмической организации.

Какая бы песня ни звучала — любимая или нет — мы все способны услышать ее ритм. В недавнем исследовании ученые изучали эволюционные корни ритмической организации и обнаружили, что мы не одни во вселенной способны распознавать ритмические рисунки, пишет «Популярная механика».

Определение ритма происходит потому, что он организован на основе метрических иерархий, которые легко распознаются. Новая работа показывает, что способность обнаруживать ритмическую структуру песни, игнорируя общие музыкальные изменения, присутствует и у других видов животных.

Экспериментальная часть исследования состояла в том, что ученые давали 40 грызунам послушать песню «Happy Birthday». Затем они включали две новые версии этой композиции и анализировали реакцию животных на эти изменения.

«В одной версии мы сократили все ноты до одной, но сохранили ритмическую структуру. В другой — мы изменили ритмическую структуру, но сохранили ноты», — комментируют авторы.

Исследователи обнаружили, что крысы идентифицировали версию, которая сохраняла предыдущий ритм. Это говорит о том, что животные чувствительны к определенным частям ритмической структуры мелодии и могут идентифицировать ритм песни. Полученные результаты позволяют предположить, что принципы ритмической организации могут быть найдены и у других животных. Это также указывает на то, что такая когнитивная способность должна иметь очень глубокие эволюционные корни.