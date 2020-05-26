СOVID-19 вспыхнул в храме в Гомеле 1 26.05.2020, 19:32

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фото: ioanngomel.cerkov.ru

Коронавирус выявлен в храме святого Иоанна Кормянского.

Читатели телеграм-канала “Баста!” из Гомеля сообщают о вспышке Covid-19 в храме святого Иоанна Кормянского. Заболели несколько человек.

"В Гомеле есть храм святого Иоанна Кормянского, - пишет житель города. - 16 мая там заболела одна из двух регентов. Ушла на больничный. Через пять дней ей больничный закрыли, она ходит на работу и в храм петь. Как раз к этому времени, к 21 мая, заболела вторая регент, две пожилых певчих и пономарь. У всех температура.

25 мая температура повышается у настоятеля храма. Он остается болеть дома. В понедельник становится известно, что второй священник в воскресенье обратился в больницу — у него пневмония. Этот священник служил всю неделю и причащал людей — были большие праздники.

В понедельник температура повышается у жены одного из священников и у супруга второго регента. У нее самой пропадает вкус и обоняние.

Одна из прихожанок, которая читает на клиросе, так же посещает и один из храмов в пригороде Гомеля. Там она, конечно, общается со священником, который, оказывается, несколько недель назад лежал с пневмонией в больнице.

Впереди большой праздник Вознесения и престольный праздник храма. Ожидается вечером 29 мая служба епископа. Карантин в храме не планируется".

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