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Зеленский утвердил годовую программу Украина-НАТО

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  • 26.05.2020, 20:07
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Зеленский утвердил годовую программу Украина-НАТО

Программа определяет цели и задачи в рамках евроатлантической интеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 26 мая.

В документе отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

"Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Также указано, что реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.


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