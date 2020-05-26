Ученые рассказали, что могло повлиять на появление Солнца 26.05.2020, 20:10

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Астрономы обнаружили влияние Стрельца на процесс формирования звезд в Млечном Пути.

Европейские астрономы заявили о том, что на появление Солнца могло повлиять столкновение Млечного Пути с соседней галактикой Стрельца. По словам исследователей, она влияет на процесс появления звезд в нашей родной галактике, сообщает "Популярная механика".

В ходе исследования с помощью телескопа Gaia астрономы исследовали звездное скопление в радиусе двух килопарсек от Солнца. Они обнаружили несколько фаз повышенного звездообразования в Млечном Пути, которые произошли примерно 5,7, 1,9 и один миллиард лет назад.

По времени эти фазы совпадают с прохождением сквозь Млечный Путь галактики Стрельца. По мнению ученых, именно эта галактика последние шесть миллиардов лет была одним из ключевых факторов формирования звезд в Млечном Пути. Астрономы также предполагают, что последние 70 миллионов лет происходит четвертая вспышка звездообразования, связанная с действием Стрельца.

По словам ученых, Солнце сформировалось в первый из этих эпизодов. Уверенно утверждать, что причиной его появления стал именно Стрелец, они не могут, но предполагают, что это возможно.