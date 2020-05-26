В детском саду в Жлобине администрация сообщила о COVID-19 после выпускного 26.05.2020, 20:25

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иллюстрационное Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Коронавирус также выявлен в одной из школ города.

О коронавирусе в детском саду №38 в Жлобине администрация сообщила после того, как в нем был проведен выпускной. Также Covid-19 обнаружен в школе №9, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Сегодня в детском саду №38 в Жлобине был выпускной, после которого пришло сообщение в вайбер о введении масочного режима, а также о том, что в группе №11 есть контакт первого уровня.

Сдавали учебники в средней школе №9. На ухо по секрету учительница сказала, что 1Б класс закрыли на карантин, там есть зараженный коронавирусом ребенок", - пишет жительница Жлобина.

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